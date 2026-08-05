Kepindahan Mohamed Salah ke Trabzonspor menyulut antusiasme para pendukung klub, yang menunjukkan reaksi kuat dan penuh optimisme, saat ratusan orang berbondong-bondong mendatangi toko-toko klub dan titik penjualan tiket musiman, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh bergabungnya bintang Mesir tersebut.

Kantor berita Anadolu menyebutkan bahwa toko-toko klub Trabzonspor dan gerai penjualan tiket menyaksikan lonjakan pengunjung sejak jam-jam awal pagi Rabu, menyusul pengumuman klub kemarin tentang dimulainya negosiasi dengan Salah, sementara para pendukung berbaris dalam antrean panjang untuk membeli jersey, yang sebagian besar bertuliskan nama Salah.

Dalam laporan yang dikutip situs kanal trtspor, seorang pendukung bernama Zafer Bulut mengatakan bahwa antusiasmenya terhadap transfer Salah mendorongnya untuk membeli tiket musiman meski kondisi keuangannya sedang sulit, seraya menjelaskan: "Saya selalu berusaha membeli tiket setiap tahun, tetapi musim ini saya menghadapi kesulitan. Ketika saya tahu Salah akan datang, saya merasa membeli tiket lebih penting daripada melunasi utang-utang saya, dan setelah itu saya juga akan membeli jersey tim."

Di sisi lain, seorang pendukung bernama Ali İhsan Turvanda mengajak para pendukung Trabzon untuk mendukung klub dengan membeli tiket dan jersey, seraya menegaskan bahwa semua orang yakin transfer ini akan berhasil meski diselimuti kerahasiaan, dan berkata: "Kami tahu presiden klub akan menuntaskan transfer ini. Ia telah memenangkan hati para pendukung, dan kami berharap ini menjadi awal menuju persaingan memperebutkan gelar."

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Adapun seorang pendukung bernama İrfan Demirbilek menegaskan bahwa keluarganya mengalami masa penuh penantian selama beberapa hari terakhir, seraya menambahkan: "Kami tidak tidur selama hari-hari terakhir menanti kedatangan Salah. Bahkan anak saya mengusulkan untuk pergi ke Istanbul menyambutnya sebelum ia tiba di Trabzon. Kami mengira ia akan mengenakan jersey nomor 11, karena itu kami mencetaknya pada jersey yang kami beli."

Salah muncul di pesawat pribadi yang mengantarnya ke Istanbul dengan mengenakan jersey bernomor 61, namun sejumlah laporan Turki menegaskan bahwa ia akan bermain untuk tim dengan nomor 10.

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