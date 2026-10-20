Paris Saint-Germain memasuki laga yang dinanti-nantikan melawan Barcelona dengan berada di ambang menyamai sebuah rekor dalam sejarah partisipasinya di Liga Champions Eropa, setelah melanjutkan rangkaian pertandingan tanpa kekalahan di turnamen tersebut, sehingga kini berjarak satu langkah dari mengulangi pencapaian yang berasal dari musim 2012-2013 dan 2013-2014.

Menurut statistik Asosiasi Sepak Bola Eropa "UEFA", tim asal Prancis itu tidak mengalami kekalahan dalam 12 pertandingan terakhirnya di Liga Champions, dengan meraih 8 kemenangan dan 4 hasil imbang, sejak kekalahannya dari Sporting Lisbon dengan skor 1-2 pada Januari 2026.

Kemenangan terakhirnya atas Manchester City dengan skor 4-2 membuatnya kian dekat untuk menyamai rangkaian terbaik dalam sejarahnya di kompetisi tersebut, yang membentang hingga 13 pertandingan beruntun tanpa kekalahan.

Namun ujian Barcelona bisa saja menghalangi sang juara bertahan untuk mencapai angka tersebut, dalam sebuah laga yang membawa arti ganda bagi tim Paris; sebab persoalannya bukan sekadar melanjutkan hasil-hasil positifnya, melainkan juga peluang untuk memasuki catatan rekor klub melalui pintu sebuah pencapaian yang tidak terulang selama lebih dari satu dekade.

Pertandingan berikutnya PSG Champions League 15.00 BAR

Paris Saint-Germain memiliki motivasi tambahan untuk melanjutkan rangkaian ini, setelah menjadi juara Liga Champions Eropa pada musim lalu, lalu terus menyuguhkan hasil-hasil kuatnya di kancah benua.

Selain itu, tim tersebut belakangan terbiasa menjalani laga-laga besar dengan kepercayaan diri menyerang yang jelas, dan inilah yang menjadikan pertemuan melawan Barcelona sebagai ujian sesungguhnya bagi kemampuan tim untuk mempertahankan momentumnya menghadapi lawan yang juga memiliki ambisi besar.

Di sisi lain, Barcelona memasuki laga ini dengan menyadari bahwa menghentikan rangkaian Paris tidak akan sekadar menjadi kemenangan moral, melainkan peluang untuk menggagalkan lawannya menyamai sebuah rekor bersejarah, sekaligus mengirim pesan dini kepada para pesaing lainnya di turnamen tersebut.