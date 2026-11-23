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Keputusan Hansi Flick soal penendang penalti dalam laga Barcelona melawan Villarreal memicu perdebatan luas setelah Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang untuk memperkecil ketertinggalan, justru ketika tim Catalan tengah berusaha bangkit dalam pertandingan. Hal itu membuka jalan bagi kritik tajam terhadap pelatih asal Jerman tersebut.

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Barcelona meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal setelah membalikkan ketertinggalan dua gol. Laga tersebut diwarnai jalannya pertandingan yang kontras, dari awal yang mengejutkan bagi tim Catalan hingga kebangkitan kuat di babak kedua. Namun, kegagalan Yamal mengeksekusi penalti tetap menjadi salah satu momen paling disorot yang memicu perdebatan seusai laga.

Barcelona mendapat kejutan sejak awal di Spotify Camp Nou setelah Villarreal memanfaatkan dua peluang pertamanya untuk mencetak dua gol hanya dalam tujuh menit melalui Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi. Tuan rumah pun tertinggal 0-2 dan sangat membutuhkan gol untuk memperkecil ketertinggalan sebelum babak pertama berakhir.

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Barcelona kemudian mendapat peluang penting untuk kembali ke dalam pertandingan lewat titik penalti. Lamine Yamal maju sebagai eksekutor setelah bersedia memikul tanggung jawab pada momen itu, menggantikan peran Raphinha. Namun, tendangannya melebar setelah membentur tiang gawang, sehingga tim menyia-nyiakan peluang berharga untuk memperkecil ketertinggalan, meski sang pemain tampil apik sepanjang laga dan menjadi salah satu andalan timnya.

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Guti Salahkan Flick

Dalam acara "El Chiringuito", Guti, mantan pemain Real Madrid, melontarkan kritik langsung kepada Flick. Ia menilai pelatih asal Jerman itu bertanggung jawab atas pemilihan penendang penalti dan seharusnya turun tangan menentukan pemain yang paling tepat untuk mengeksekusinya, alih-alih menyerahkan keputusan kepada para pemain dalam situasi sepenting itu, seperti dilansir situs El Desmarque.

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"Pada akhirnya, tanggung jawab ada pada pelatih. Dialah yang harus memutuskan, apalagi ketika Anda memiliki pemain yang begitu piawai mengeksekusi penalti seperti Raphinha," kata Guti.

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Mantan bintang Real Madrid itu menegaskan bahwa situasi pertandingan tidak memungkinkan untuk berjudi atau membagi-bagi tanggung jawab eksekusi. Menurutnya, Barcelona tidak sedang unggul dengan selisih nyaman yang memungkinkan pemain lain diberi kesempatan menendang penalti, melainkan tertinggal dua gol dan harus memanfaatkan setiap peluang untuk bangkit. Karena itu, ia menilai Raphinha adalah pilihan yang logis.

"Anda tidak sedang menang 4-0, tetapi tertinggal 0-2. Itu penalti yang penting, dan saya rasa pemain asal Brasil itulah yang seharusnya mengeksekusinya," tambahnya.

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Raphinha: Tingkat Keberhasilan di Atas 90%

Guti kembali menegaskan bahwa catatan Raphinha dalam mengeksekusi penalti membuat keputusan Flick semakin dipertanyakan. "Raphinha adalah salah satu penendang penalti terbaik. Seandainya ia pernah gagal sekali, Anda mungkin bisa berkata begitu, tetapi ia memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 90%, dan Anda sedang tertinggal 0-2," ujarnya.

Terlepas dari kritik yang menerpa Flick terkait penalti tersebut, Barcelona berhasil bangkit dengan meyakinkan di babak kedua lewat gol Gerard Martin dan Fermin Lopez, sebelum Pau Navarro mencetak gol bunuh diri. Tim Catalan pun memastikan kemenangan 3-2 dan tetap memuncaki LaLiga dengan 36 poin, unggul 3 poin atas rival mereka, Real Madrid, yang juga menang susah payah 2-1 atas Celta Vigo pada Sabtu.

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