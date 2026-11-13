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Mantan talenta DFB Matteo Palma berpotensi menjadi pemain yang ditransfer ke Bundesliga dengan nilai jutaan pada musim panas mendatang.

Menurut laporan Sky, bek tengah Udinese Calcio itu masuk daftar incaran "tak terhitung banyaknya" klub. RB Leipzig disebut termasuk di antara klub-klub yang berminat.

Palma memang masih terikat kontrak di Udine hingga 2031, tetapi menurut Sky, ia menjadi kandidat kuat untuk pindah setelah musim berakhir. Klub kasta tertinggi Italia itu disebut bersedia melepas bek muda berbakat tersebut dengan biaya transfer mulai dari 30 hingga 35 juta euro.

Klub-klub Serie A lainnya dan klub-klub dari Inggris juga dikabarkan mengincar Palma. Beberapa bulan lalu, Borussia Dortmund pun disebut sempat mendekati pemain berusia 18 tahun itu. Namun, para petinggi BVB akhirnya memutuskan untuk merekrut Joane Gadou sebagai gantinya. Klub runner-up Jerman itu membayar biaya transfer 19,5 juta euro kepada RB Salzburg untuk bek tengah berusia 19 tahun tersebut.

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Pindah ke Bundesliga? Matteo Palma kini menjadi pemain inti di Udine

Palma, yang lahir di Berlin, pindah dari akademi Hertha BSC ke Udine pada 2022. Setelah mendapat menit bermain yang penting saat dipinjamkan ke klub divisi dua Sampdoria Genoa pada paruh kedua musim lalu, pemain muda itu kini menjadi pemain inti di Udine yang tengah dilanda krisis parah. Palma telah tampil tujuh kali musim ini untuk tim juru kunci Serie A tersebut dan mencetak satu gol.

Getty Images

Baru-baru ini, Palma menjadi sorotan karena beralih dari federasi sepak bola Jerman ke federasi sepak bola Italia. Setelah mulanya membela Italia di level U-15, Palma mengenakan seragam DFB di level U-16 dan U-17. Karena ayahnya yang berasal dari Italia juga memiliki keturunan Austria, Palma sebenarnya bisa bermain untuk Austria. Namun, ia kini memilih Squadra Azzurra.

Pelatih timnas Italia Roberto Mancini memanggil Palma ke dalam skuad untuk periode pertandingan internasional yang sedang berlangsung. Karena mantan talenta Hertha itu telah berganti federasi, ia akan terikat untuk membela Italia dan tidak bisa kembali ke DFB jika tampil bagi Italia dalam pertandingan di Belgia pada Minggu. Dalam kemenangan mengejutkan tim asuhan Mancini 3-1 atas Prancis pada Kamis, Palma belum bermain.