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Udinese Calcio v Pisa SC - Serie AGetty Images
Oliver Maywurm
Diterjemahkan oleh

Lebih dari 30 juta euro: Mantan talenta DFB Matteo Palma menuju Bundesliga?

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Mantan talenta DFB Matteo Palma berpotensi menjadi pemain yang ditransfer ke Bundesliga dengan nilai jutaan pada musim panas mendatang.

Menurut laporan Sky, bek tengah Udinese Calcio itu masuk daftar incaran "tak terhitung banyaknya" klub. RB Leipzig disebut termasuk di antara klub-klub yang berminat.

Palma memang masih terikat kontrak di Udine hingga 2031, tetapi menurut Sky, ia menjadi kandidat kuat untuk pindah setelah musim berakhir. Klub kasta tertinggi Italia itu disebut bersedia melepas bek muda berbakat tersebut dengan biaya transfer mulai dari 30 hingga 35 juta euro.

Klub-klub Serie A lainnya dan klub-klub dari Inggris juga dikabarkan mengincar Palma. Beberapa bulan lalu, Borussia Dortmund pun disebut sempat mendekati pemain berusia 18 tahun itu. Namun, para petinggi BVB akhirnya memutuskan untuk merekrut Joane Gadou sebagai gantinya. Klub runner-up Jerman itu membayar biaya transfer 19,5 juta euro kepada RB Salzburg untuk bek tengah berusia 19 tahun tersebut.

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Pindah ke Bundesliga? Matteo Palma kini menjadi pemain inti di Udine

Palma, yang lahir di Berlin, pindah dari akademi Hertha BSC ke Udine pada 2022. Setelah mendapat menit bermain yang penting saat dipinjamkan ke klub divisi dua Sampdoria Genoa pada paruh kedua musim lalu, pemain muda itu kini menjadi pemain inti di Udine yang tengah dilanda krisis parah. Palma telah tampil tujuh kali musim ini untuk tim juru kunci Serie A tersebut dan mencetak satu gol.

Udinese Calcio v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Baru-baru ini, Palma menjadi sorotan karena beralih dari federasi sepak bola Jerman ke federasi sepak bola Italia. Setelah mulanya membela Italia di level U-15, Palma mengenakan seragam DFB di level U-16 dan U-17. Karena ayahnya yang berasal dari Italia juga memiliki keturunan Austria, Palma sebenarnya bisa bermain untuk Austria. Namun, ia kini memilih Squadra Azzurra.

Pelatih timnas Italia Roberto Mancini memanggil Palma ke dalam skuad untuk periode pertandingan internasional yang sedang berlangsung. Karena mantan talenta Hertha itu telah berganti federasi, ia akan terikat untuk membela Italia dan tidak bisa kembali ke DFB jika tampil bagi Italia dalam pertandingan di Belgia pada Minggu. Dalam kemenangan mengejutkan tim asuhan Mancini 3-1 atas Prancis pada Kamis, Palma belum bermain.

Ditulis olehOliver Maywurm

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Editor GOAL DE / SPOX

📝 Bio:

 Tumbuh di dekat kota Trier yang indah, kota tertua di Jerman. Setelah belajar Bahasa Jerman, saya melakukan magang di GOAL dan tampil cukup baik sehingga tak lama kemudian bisa melakukan pelatihan di Munich. Sejak 2017, saya bekerja sebagai editor di GOAL dan SPOX.

⚽ Bagaimana saya masuk ke dunia sepak bola:

Sejauh yang saya ingat, Lars Ricken muda pada pertengahan 90-an adalah pahlawan pertama masa kecil saya. Kemenangan Jerman di Euro 1996, turnamen besar pertama yang saya ikuti dengan sadar, membuat saya jatuh cinta dengan sepak bola sejak itu.

🎯 Fokus utama dalam pekerjaan saya:

Meneliti dan menulis berita (terutama berita transfer)

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🌟 Momen favorit saya dalam sepak bola:

Gol emas Oliver Bierhoff di Final Euro 1996, gol kemenangan Mario Götze di Final Piala Dunia 2014. Dan yang kurang terlihat tapi sangat berarti: Mengalami secara langsung di stadion saat usia tujuh tahun bagaimana Eintracht Trier kami menyingkirkan juara UEFA Cup Schalke dan juara Liga Champions Borussia Dortmund di DFB-Pokal.

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