Enzo Alves, putra mantan bintang papan atas Marcelo, baru menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Real Madrid pada Januari. Menurut as, pemain berusia 17 tahun itu kini diperkirakan akan semakin menarik perhatian tim utama.

"Jalan menuju tim utama semakin jelas," tulis harian itu dalam judulnya. Harian tersebut juga menilai pemain lini serang itu punya peluang bagus untuk mendapatkan pengalaman pertamanya bersama tim asuhan Jose Mourinho.

Alves dianggap sebagai salah satu talenta terbesar di Real Madrid dan sepakbola Spanyol. Perkembangannya pun luar biasa: musim lalu, saat baru berusia 15 tahun, ia sudah melakoni debut bersama tim U19, Juvenil A, dan langsung mencetak gol dalam derbi melawan Atletico.

Di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, yang kini melatih FC Fulham di Liga Primer Inggris, ia juga sudah bermain untuk Real Madrid Castilla, tim cadangan Real Madrid. Ia kini hampir mencapai 200 gol untuk tim junior Real Madrid.

Meski begitu, kesempatan mendapatkan menit bermain di bawah Mourinho tidak akan mudah karena persaingan dengan Endrick dan Carlos Espi, selain Mbappe, sangat ketat. Namun, Endrick bisa saja hengkang pada Januari.