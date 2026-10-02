Rafael Leao tak menyembunyikan perasaannya setelah mengenakan kaus bernomor 7 bersama timnas Portugal saat menghadapi Denmark, dalam momen istimewa bagi penyerang yang tumbuh dengan menyaksikan Cristiano Ronaldo, bintang timnas sekaligus salah satu legenda sepak bola paling terkemuka.

Leao turut andil dalam kemenangan dramatis Portugal dengan skor 4-2 pada laga yang berlangsung tadi malam, Kamis, dalam rangkaian matchday ketiga fase grup UEFA Nations League.

Leao menjalani pertandingan tersebut dengan kaus bernomor 7, yang menjadi kosong setelah kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal, setelah ia terbiasa mengenakan nomor 17.

Timnas Portugal terpaksa memberikan kaus Ronaldo kepada pemain lain, akibat regulasi UEFA di Nations League, yang mewajibkan nomor punggung para pemain yang berada dalam daftar skuad berkisar dari 1 hingga 23.

Usai laga, Leao mengungkapkan kebahagiaannya atas pengalaman ini, menegaskan bahwa mengenakan nomor yang identik dengan nama Ronaldo memiliki nilai tersendiri baginya.

Leao mengatakan sebagaimana disorot jaringan "Foot Mercato: "Mengenakan kaus bernomor 7 merupakan hal yang istimewa bagi saya, karena Cristiano adalah panutan saya sejak saya masih kecil."

Langkah ini terjadi di tengah suasana penuh ketegangan yang menyelimuti timnas Portugal, setelah kepergian Ronaldo dari pemusatan latihan atas keputusan pribadinya, dengan latar belakang ketegangan dengan pelatih kepala Jorge Jesus.

Nomor 7 bukanlah hal yang benar-benar asing bagi Leao, sebab ia pernah mengenakannya hanya satu kali di level klub sepanjang kariernya sebagai profesional, saat menjadi pemain Lille di Prancis pada musim 2018-2019.