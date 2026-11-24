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Kenneth Taylor mengawali musim dengan gemilang bersama Lazio dan penampilannya tak luput dari perhatian. Gelandang berusia 24 tahun itu diminati sejumlah klub top Eropa, tetapi transfer pada musim dingin dipastikan tidak akan terjadi.

Kabar tersebut sudah muncul pekan lalu di media Italia, dan kini Taylor sendiri membenarkannya. Berbicara kepada Tuttomercatoweb, ia mengatakan mengetahui ketertarikan klub-klub lain, tetapi untuk saat ini tidak berniat menanggapinya.

"Semua itu benar, agen-agen saya sudah memberi tahu saya," kata pemain asal Belanda itu mengenai ketertarikan Juventus dan sejumlah klub Liga Primer Inggris. Newcastle United, Bournemouth, dan Brentford saat ini dikaitkan dengan Taylor.

"Namun, saya sudah mengatakan bahwa saya bahkan tidak berpikir untuk pergi pada Januari. Saya ingin bertahan. Saya datang ke sini untuk membantu Lazio kembali ke Liga Champions," ujar Taylor.

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Saat ini situasi Lazio terlihat sangat baik. Mereka memuncaki klasemen Serie A. Taylor memegang peran penting dalam tim asuhan Gennaro Gattuso, sehingga klub sama sekali tidak berniat menjualnya.

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Menurut media Italia, bahkan tawaran sebesar 40 juta euro pun tidak akan cukup. Agar Taylor tidak direbut klub lain, Lazio bahkan sudah mempertimbangkan untuk meningkatkan nilai kontraknya.

Kontrak Taylor saat ini berlaku hingga 2030, tetapi ia disebut hanya menerima gaji dua juta euro per tahun. Melihat perkembangannya belakangan ini, klub kemungkinan akan memberinya kenaikan gaji.

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Ini merupakan perubahan keadaan yang mencolok bagi Taylor, yang pindah dari Ajax pada Januari. Pada Juli, Gattuso yang marah sempat mengusirnya dari lapangan latihan. Namun, sejak itu Taylor justru berkembang menjadi pemain andalan tim.

Berkat penampilannya, Taylor juga kembali masuk dalam pertimbangan tim nasional Belanda. Pada periode pertandingan internasional Oktober, ia masuk skuad Belanda pilihan pelatih Xavi Hernández, tetapi sebulan kemudian ia gagal masuk skuad. Menurut Xavi, keputusan untuk tidak memanggil Taylor adalah "keputusan tersulitnya".