Lazio menjadi pemuncak baru klasemen Serie A setelah meraih kemenangan telak 2-6 di kandang Sassuolo. Kenneth Taylor membuka skor dengan sangat cepat, sementara Tijjani Noslin mencetak dua gol bagi tim tamu asal Roma. Taylor sendiri diganti oleh pelatih Gennaro Gattuso saat jeda, mungkin karena kartu kuning yang diterima sang gelandang.

Taylor sigap menyambar bola muntah untuk mencetak gol pada menit kedua. VAR melakukan pemeriksaan yang cukup lama, tetapi gol 0-1 dari gelandang asal Belanda itu tetap disahkan.

Sassuolo tidak gentar menghadapi ketertinggalan dini dan segera menyamakan kedudukan. Tembakan keras Kristian Thorstvedt dari dalam kotak penalti berubah arah dan melesat melewati kiper Lazio, Christos Mandas, yang tak berdaya. Awal pertandingan benar-benar menjadi pesta gol, karena Gustav Isaksen mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 1-2 setelah menerima umpan indah dari Mattia Zaccagni.

Setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari seperempat jam, Taylor kembali menunjukkan pengaruhnya, kali ini lewat assist untuk gol Romano Floriani yang mengubah skor menjadi 1-3. VAR kembali melakukan pemeriksaan panjang, dan wasit Luca Zufferli akhirnya mengesahkan gol tersebut. Situasi Sassuolo kian buruk ketika Thorstvedt menerima kartu merah akibat tekel keras, sementara gol Armand Lauriente yang sempat mengubah skor menjadi 2-3 dianulir karena offside.

Meski kalah jumlah pemain, Sassuolo kembali membuat pertandingan sengit sesaat sebelum jeda: Sebastiano Esposito menuntaskan peluang dengan tenang. Lazio tidak panik, dan Zaccagni mengubah skor menjadi 2-4 lewat sundulan akurat. Tak lama setelah babak kedua dimulai, saat Taylor tidak kembali dari ruang ganti, Simone Cinquegrano melakukan handball di kotak penalti dan Lazio mendapat hadiah penalti. Namun, Zaccagni gagal mengeksekusinya.

Gol kelima tim asal Roma itu akhirnya tercipta setelah pertandingan berjalan 55 menit. Noslin dengan cerdik membaca bola panjang dari belakang, lalu melepaskan tembakan yang tak terbendung. Beberapa menit kemudian, Lazio kembali mendapat penalti, tetapi sekali lagi gagal mencetak gol. Kali ini Davide Frattesi yang menyia-nyiakan peluang emas tersebut.

Noslin tidak terpengaruh oleh kegagalan itu dan mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-6 bagi Lazio pada pertengahan babak kedua: sebuah tembakan keras ke pojok atas gawang dari tepi kotak penalti. Penyerang yang tampil tajam itu ditarik keluar tak lama kemudian oleh Gattuso yang puas, setelah melihat timnya kini unggul tiga poin atas Inter di posisi kedua.