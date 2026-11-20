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Ketertarikan dari Jerman terhadap Danilho Doekhi muncul di bursa transfer. Sky Sport Jerman mengungkap bahwa bek asal Belanda milik Lazio itu diminati Borussia Monchengladbach menjelang bursa transfer musim dingin mendatang.

Meski demikian, kecil kemungkinan penjajakan ini berkembang menjadi negosiasi, lalu berujung pada transfer. Pasalnya, pemain kelahiran 1998 itu baru tiba di Italia pada bursa transfer musim panas lalu, ketika Lazio, klub milik presiden Claudio Lotito, mengontraknya selama tiga musim hingga Juni 2029 setelah merekrutnya dengan status bebas transfer dari Union Berlin.

Dari klub yang sama, Lazio juga merekrut seorang bek tengah lain dengan cara serupa, yakni Diogo Leite asal Portugal. Leite lebih diunggulkan daripada Doekhi untuk menjadi starter menggantikan Josip Sutalo asal Kroasia yang cedera, serta bermain bersama Oliver Provstgaard asal Denmark dalam laga liga yang dimainkan lebih awal pada Sabtu sore di Stadio Olimpico, Roma, melawan Lecce asuhan Eusebio Di Francesco, yang pernah menjadi bagian dari Roma.

Di Francesco harus tampil tanpa Ivan Ilic yang cedera di lini tengah dan Santiago Pierotti yang cedera di lini depan.

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Di kubu lain, pelatih Lazio, Gennaro Gattuso, yang timnya memuncaki klasemen, kembali diperkuat penyerang asal Islandia Albert Gudmundsson, setidaknya untuk duduk di bangku cadangan. Namun, ia tak bisa mengandalkan Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares, dan Mattia Zaccagni yang cedera.

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Kembali ke Doekhi, sejauh ini ia telah tampil lima kali musim iniuntuk Lazio, mencatatkan satu assist dan satu kartu kuning dalam total 413 menit bermain.

Pamannya adalah Winston Bogarde (mantan bek Milan, Ajax, Barcelona, dan Chelsea), yang kini menjadi asisten pelatih timnas Belanda U-21 di bawah pelatih kepala Michael Reiziger, mantan bek Ajax, Milan, dan Barcelona.

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Dalam skuad Borussia Monchengladbach (juru kunci klasemen dengan empat poin setelah sembilan pekan pertama Bundesliga) terdapat empat bek tengah: Kevin Diks asal Belanda, Ko Itakura asal Jepang, Jan Leszczynski asal Polandia (menepi akibat cedera lutut), dan Fabio Chiarodia asal Italia. Chiarodia, pemain timnas Italia U-21 kelahiran 2005 yang pernah menimba ilmu di Werder Bremen, sempat dikaitkan dengan Lazio pada bursa transfer musim panas lalu.

PEMAIN YANG DIPANGGIL LAZIO

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Penjaga gawang: Mandas, Motta, Renzetti.

Bek: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.

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Gelandang: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.

Penyerang: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.

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PEMAIN YANG DIPANGGIL LECCE

Penjaga gawang: Bleve, Borbei, Falcone.

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Bek: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.

Gelandang: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.

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Penyerang: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.

PRAKIRAAN SUSUNAN PEMAIN

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LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Pelatih: Gattuso.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Pelatih: Di Francesco.