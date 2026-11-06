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Gattuso LazioGetty Images
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Lazio, Gattuso terpilih sebagai pelatih terbaik bulan Oktober

Lazio

Tim Lazio melesat di klasemen, memimpin sendirian dengan keunggulan 3 poin atas Inter, dan berani bermimpi besar. Salah satu sosok kunci di balik kiprah Lazio adalah Gennaro Gattuso, yang dianugerahi penghargaan Philadelphia Coach Of The Month untuk Oktober oleh Lega Serie A.

Penghargaan bagi pelatih terbaik bulan ini, yang diberikan berdasarkan hasil pada pekan keenam hingga kesembilan, akan diserahkan sebelum pertandingan Lazio-Lecce pada Sabtu, 21 November pukul 15.00 di Stadion Olimpico, Roma.

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