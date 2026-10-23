Lautaro tak sabar dan menyapa suporter Inter: "Saya sangat merindukan kalian"

Kapten Inter Lautaro Martinez sudah tak tahan lagi menepi: gangguan pada otot fleksor paha kirinya membuat ia harus absen setidaknya hingga jeda berikutnya.





Namun, kapten Inter itu menunjukkan keinginannya untuk kembali bermain lewat pesan di Instagram Stories: "Aku sangat merindukan kalian", tulisnya kepada para suporter. Mereka juga harus kehilangan pemain nomor 10 itu dalam derbi pada Halloween, salah satu pertandingan yang paling dinantikan tahun ini, mengingat Inter sudah cukup lama tidak mengalahkan Milan.