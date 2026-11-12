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Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Lautaro Martinez mengorbankan hari-hari istirahatnya demi Inter

L. Martinez
Inter

Lautaro Martinez punya target yang jelas: kembali bermain secepat mungkin dan kembali siap membela Inter. Kapten Inter itu sudah menatap laga melawan Atalanta pada 22 November, yang bisa menjadi pertandingan pertamanya setelah absen karena cedera.

Inter menghadapi jadwal yang sangat padat: sembilan pertandingan dalam kurun satu bulan, sejak kembali berlaga melawan tim asal Bergamo hingga Natal. Lima pertandingan liga, dua laga Liga Champions, laga perdana di Coppa Italia, dan Piala Super Italia melawan Lazio. Rangkaian pertandingan yang menentukan di berbagai ajang: mulai dari upaya merebut kembali puncak klasemen Serie A, mengejar tiket langsung ke babak 16 besar Liga Champions, mengamankan tempat di perempat-final Coppa Italia, hingga meraih trofi pertama musim ini. Dalam jadwal padat tersebut, Lautaro ingin tampil sebagai pemain utama. Kesungguhannya setiap hari pun menegaskan bahwa kembali bermain adalah prioritas utamanya.

TANPA ISTIRAHAT

Meski Cristian Chivu memberikan beberapa hari libur kepada tim setelah pertandingan melawan Como, pemain bernomor punggung 10 Inter itu memilih untuk tidak beristirahat, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport. Pada Senin dan Selasa, ia datang ke pusat latihan untuk melanjutkan program pemulihan khususnya, ditemani Luis Henrique yang juga sedang mengalami cedera. Sikap itu menunjukkan tekad dan kecintaannya terhadap klub, sekaligus mengingatkan pada hasratnya untuk kembali bermain musim lalu, ketika Lautaro harus menghadapi masalah pada betisnya.

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