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Malam yang sukses bagi Inter di Liga Champions. Raksasa Italia itu sempat membutuhkan waktu untuk menemukan ritme, tetapi kemudian meraih kemenangan kandang 2-0 yang meyakinkan atas VfB Stuttgart.

Inter mengira akan mendapat penalti ketika Carlos Augusto terjatuh di kotak penalti setelah 20 menit pertandingan berjalan. Namun, wasit tidak menunjuk titik putih. Menjelang akhir babak pertama, tembakan Marcus Thuram melenceng tipis, sedangkan sepakan Nicolò Barella membentur tiang gawang.

Tuan rumah baru unggul setelah turun minum. Josha Vagnoman melakukan handball di kotak penalti dan wasit Francois Lexetier menunjuk titik putih. Petar Susic kemudian sukses mengeksekusi penalti.

Inter semakin percaya diri dan menggandakan keunggulan saat pertandingan menyisakan 15 menit. Federico Dimarco mengirim umpan terukur kepada Lautaro Martínez, yang mencetak gol lewat tendangan keras ke pojok gawang.

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Gol itu menjadi dorongan besar bagi penyerang Argentina yang telah kembali bugar tersebut. Martínez baru lima menit berada di lapangan ketika mencetak gol yang mengubah skor menjadi 2-0 bagi Inter.

Pelatih Cristian Chivu melakukan sejumlah pergantian pemain Inter menjelang akhir laga. Langkah itu terutama diambil dengan mempertimbangkan pertandingan kandang Serie A melawan Genoa pada Sabtu mendatang.

Di Liga Champions, Inter naik ke peringkat ke-12 dengan sembilan poin dari lima pertandingan. Pekan-pekan sibuk menanti tim asuhan Chivu, termasuk laga tandang melawan Borussia Dortmund pada 9 Desember.