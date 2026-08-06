Masih sangat belum pasti apakah Lars Unnerstall juga akan menjadi kiper utama FC Twente musim ini. Kiper Jerman berusia 36 tahun itu kini mendapat persaingan dari Joël Drommel (29), dan pelatih John van den Brom belum ingin memberikan kejelasan.

Twente menjalani malam impian mutlak pada Kamis dengan menghajar klub Slovakia, FC DAC 1904, dengan skor telak 6-0. Dengan demikian, leg kedua putaran ketiga kualifikasi Conference League pekan depan tampaknya hanya akan menjadi formalitas.

Siapa yang akan berdiri di bawah mistar saat itu masih harus dilihat, meski yang terutama menarik adalah siapa yang boleh menjadi starter akhir pekan ini. De Tukkers membuka musim Eredivisie mereka pada Minggu di Stadion Abe Lenstra melawan sc Heerenveen.

Unnerstall sejauh ini mengawal gawang dalam semua laga resmi Twente musim ini, termasuk pada Kamis. Perbedaan besarnya adalah Drommel, yang diperkenalkan pekan ini, kini duduk di bangku cadangan dan mengincar tempat kiper berpengalaman tersebut.

Van den Brom ditanya oleh Voetbal International dalam konferensi pers apakah kejelasan akan segera datang. "Saya tidak tahu. Joël adalah kiper yang sangat bagus, tapi Lars juga demikian."

"Hari ini Lars kembali menepis beberapa bola bagus pada momen-momen krusial. Dia belum pernah mengecewakan saya dan Joël baru dua hari berada di klub. Dalam hal ini, kami juga melihat apa yang kami butuhkan di setiap pertandingan dan bagaimana pemulihan para kiper."

"Saya paham bahwa untuk kiper biasanya tidak ada rotasi, tetapi sebenarnya itu sangat mungkin. Saya belum mengambil keputusan. Biarkan mereka bersaing sendiri," kata Van den Brom.

Unnerstall sudah bertahun-tahun dianggap sebagai kiper utama yang andal di De Grolsch Veste. Namun, dia juga tahu bahwa Drommel menjalani musim yang sangat baik bersama Sparta Rotterdam, tujuh tahun lebih muda, dan sudah pernah membela Twente (2015 - 2021).

Van den Brom tampaknya lebih mudah mengambil keputusan soal posisi penyerang. Sam Lammers musim lalu merupakan penyerang utama, tetapi kini diturunkan menjadi penyerang ketiga.