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Barcelona mengakhiri bursa transfer musim panas lalu tanpa mendatangkan bek tengah kidal yang dicari oleh pelatih Hansi Flick.

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Surat kabar Sport menyebutkan bahwa direktur olahraga Deco telah mempelajari berbagai opsi untuk memperkuat lini pertahanan tengah, dan salah satu nama yang muncul dengan kuat adalah Aymeric Laporte, bintang Athletic Bilbao.

Bek internasional Spanyol itu baru saja dinobatkan sebagai juara dunia bersama timnas Spanyol, setelah membentuk duet pertahanan yang sangat kuat bersama Pau Cubarsi.

Ia juga memiliki banyak karakteristik yang dicari oleh klub Catalunya tersebut, yaitu pengalaman, kemampuan membangun serangan dari belakang, dan pemahaman yang baik tentang Liga Spanyol.

Namun situasinya membuat setiap upaya untuk merekrutnya menjadi rumit. Laporte kembali ke Athletic Bilbao pada September 2025, setelah pengalamannya di Arab Saudi, dan ia terikat kontrak dengan klub hingga Juni 2028. Selain itu, klub Basque tersebut tidak berniat melepas salah satu bek terpentingnya.

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Transfer itu menghadapi hambatan finansial yang hampir mustahil, karena Athletic Bilbao tidak memikirkan untuk mempermudah kepergian Laporte, bahkan sampai menaksir nilainya sekitar 80 juta euro, sebuah jumlah yang melampaui kemampuan rencana Barcelona untuk merekrut pemain berusia 32 tahun.

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Beberapa bulan setelah bursa transfer musim panas, Laporte sendiri berbicara tentang ketertarikan Barcelona untuk mendatangkannya, dalam sebuah wawancara yang ia lakukan dengan surat kabar La Vanguardia.

Bek itu memaparkan bagaimana ia menjalani pergerakan tersebut, dan ia juga membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan kepindahannya ke Stadion Camp Nou, meskipun ia juga menyadari bahwa berjalannya waktu mungkin tidak berpihak kepadanya.

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Ketika Laporte ditanya secara langsung, apakah Barcelona menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya pada musim panas lalu, ia tidak menghindari jawaban.

Ia menjelaskan, "Mungkin mereka tertarik, tetapi Athletic Bilbao tidak mau mengizinkan saya pergi, karena itu hal itu tidak mungkin terjadi."

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Laporte juga tidak menganggap bahwa kepindahannya ke Barcelona telah menjadi opsi yang sepenuhnya mustahil, dan ketika ditanya apakah berkas ini telah ditutup secara permanen, bek itu membiarkan pintu tetap terbuka, dengan mengatakan, "Hal ini bergantung pada masa depan, karena tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi. Memang benar waktu terus berjalan, dan hal itu menjadi semakin sulit."

Laporte telah genap berusia 32 tahun pada Mei lalu, dan ia menyadari bahwa peluang yang tersedia baginya untuk menjalani pengalaman transfer besar terakhir dalam kariernya, menjadi semakin terbatas.

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Di antara topik lain yang dibahas Laporte selama wawancara adalah hubungannya dengan Pau Cubarsi. Kedua pemain itu membentuk salah satu duet pertahanan paling menonjol di Piala Dunia, dan bek Athletic Bilbao itu menjelaskan bahwa hubungan di antara mereka tidak terbatas di atas lapangan.

Bahkan ia mengungkapkan bahwa bek muda Catalunya itu menjadikannya panutan sebelum ia bahkan menjalani pertandingan pertamanya bersama tim utama Barcelona, dengan mengatakan, "Ia memberi tahu saya bahwa ia mengikuti dan menirukan saya ketika ia masih kecil, bahkan sebelum ia menjalani pertandingan pertamanya bersama Barcelona."

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Ia melanjutkan, "Sejak awal tumbuh hubungan khusus di antara kami di luar lapangan. Saya membantunya dengan pengalaman saya, sementara ia memberi saya vitalitas dan jaminan yang sulit ditemukan pada pemain seusianya. Ia tidak membuat kesalahan, dan ini merupakan hal yang langka bagi pemain seusianya."

Wawancara itu juga menyaksikan pembicaraan tentang nama lain yang terkait dengan lanskap Barcelona saat ini, yaitu Rodri. Laporte pernah bermain bersama gelandang itu selama masa mereka di Manchester City, begitu pula di jajaran timnas Spanyol, karena itu ia mengenal dengan baik kemampuan dan kepentingannya dalam gaya bermain.

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Ia mengatakan tentangnya, "Ia adalah pemain sentral di posisi tengah, dan dialah yang memegang kendali dan mengatur ritme permainan. Saya telah memenangkan segalanya bersamanya, dan saya tidak bisa mengatakan apa pun yang buruk tentangnya."

Ia juga menilai kepindahan Rodri ke Barcelona, dengan menegaskan bahwa keputusannya bukanlah suatu kejutan baginya, dan menambahkan, "Ia lahir di sini, dan Liga Inggris ditandai dengan kekuatan fisik yang besar. Ia datang ke sini untuk bermain sepak bola yang kami sukai, terutama dia, dan yang mencerminkan identitasnya yang terkait dengan Barcelona. Inilah pilihan terbaik baginya."