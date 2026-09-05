Bek Atletico Madrid, Marcos Llorente, menegaskan bahwa timnya sangat membutuhkan kembalinya ketajaman Julian Alvarez, menyusul kekalahan mengejutkan yang dialami Los Rojiblancos dengan skor 3-0 dari Athletic Bilbao di Liga Spanyol, pada hari Sabtu ini.

Alvarez tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua di Stadion San Mames, saat tim tamu tertinggal dua gol tanpa balas, namun ia tidak mampu mengubah jalannya pertandingan, sehingga Atletico menelan kekalahan pertamanya musim ini. Penampilan ini merupakan yang pertama bagi penyerang asal Argentina tersebut sejak ditutupnya bursa transfer musim panas, setelah ia terpaksa bertahan di skuad Atletico akibat penolakan klub untuk menegosiasikan kepindahannya ke Barcelona.

Llorente mengatakan dalam pernyataan yang dilansir situs ESPN: "Julian adalah pemain yang sangat menentukan bagi kami, dan dia tahu betul akan hal itu. Dia akan berpadu dengan tim secara bertahap, dan semakin cepat itu terjadi maka semakin baik, karena kami sangat membutuhkan gol-golnya, dan kami harus mendukungnya agar kembali ke performa 100 persen secepat mungkin."

Atletico menjalani laga melawan Bilbao tanpa penyerang murni dalam susunan pemain inti; pelatih mengandalkan Alex Baena dan Kang-in Lee dalam peran menyerang, sebelum menurunkan Alvarez ketika tersisa waktu sedikit lebih dari setengah jam, sementara Jonathan David, yang baru bergabung dengan status pinjaman pada hari terakhir bursa transfer, tetap berada di bangku cadangan tanpa bermain.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Di sisi lain, bek David Hancko memuji pergerakan rekan setimnya dengan mengatakan: "Sudah jelas bahwa dia dalam kondisi baik dan ingin memikul tanggung jawab serta membuat perbedaan. Tentu saja seorang penyerang akan kehilangan beberapa bola di hadapan blok pertahanan yang rapat, tetapi kami melihat kilasan-kilasan menyerang itu ketika dia berbalik dan menembak dengan kaki kirinya."

Hancko menambahkan: "Dia membuat perbedaan bersama kami, dan saya sangat senang dia bertahan. Seluruh tim mendukungnya dan berdiri di belakangnya, karena kami membutuhkannya dan saya rasa dia juga membutuhkan kami."

Atletico Madrid terjatuh hanya dalam dua menit di babak kedua, ketika gawangnya kebobolan dua gol beruntun melalui Nico Williams dan Robert Navarro pada menit ke-46 dan ke-48, sebelum Oihan Sancet menambahkan gol ketiga pada menit-menit akhir.

Hancko mengomentari keruntuhan ini dengan mengatakan: "Bisa dikatakan bahwa kami kehilangan pertandingan hanya dalam 120 detik. Awal babak kedua sangat buruk; kami kehilangan konsentrasi selama dua menit dan saya tidak tahu apakah kami terlalu santai setelah jeda istirahat. Itu adalah momen-momen yang sulit, dan mungkin baik bahwa tersandung ini terjadi lebih awal di awal musim."

Dalam konteks yang sama, Llorente mengatakan: "Kami membuang pertandingan dalam lima menit pertama babak kedua; lima menit itu membunuh ambisi kami dan setelah itu kami tidak mampu memberikan tekanan atau mencetak gol yang membuat lawan kalut. Hal ini tidak boleh terulang karena kami menampilkan babak pertama yang baik, dan kami harus memperbaiki kesalahan dan mempelajari penyebab apa yang terjadi."

Atletico Madrid akan menghadapi pekan yang berat; mereka akan terbang ke Stadion Anfield untuk menghadapi Liverpool di Liga Champions Eropa, sebelum bertandang ke markas Real Sociedad di Liga Spanyol.