Presiden Barcelona, Joan Laporta, melancarkan serangan tajam terhadap Real Madrid, menegaskan bahwa klub ibu kota itu telah kehilangan kredibilitasnya baik di level institusi maupun olahraga. Ia juga menuduh Real Madrid berusaha mengalihkan perhatian dari kasus Negreira, seraya menekankan bahwa rival tradisional tersebut tengah membayar harga atas pilihan-pilihan keliru mereka.

Laporta berujar, dalam pernyataan kepada surat kabar Prancis "L'Equipe": "Real Madrid telah kehilangan kredibilitasnya, baik di level institusi maupun olahraga."

Ia menambahkan, mengomentari kasus Negreira: "Mereka ingin mengalihkan perhatian, tetapi tidak ada apa-apa. Mereka tidak lagi memiliki kehadiran apa pun di institusi-institusi. Saya rasa mereka telah memilih jalan yang salah dan kini membayar harganya. Tidak ada lagi hubungan dalam bentuk apa pun. Bahkan saya bisa katakan bahwa kini kami saling berhadapan. Mereka berupaya mengalihkan perhatian."

Presiden Barcelona itu sebelumnya telah memperingatkan tentang masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan oleh bergabungnya Kylian Mbappe ke Real Madrid, dan kembali menegaskan sikapnya dengan berkata: "Tidak mungkin keberadaan lebih dari satu ayam jantan di kandang yang sama bisa berhasil, hal itu tidak pernah berhasil. Prioritas dalam sepak bola adalah kelompok dan semangat tim. Jika hal itu tidak tersedia, proyek tersebut tidak akan berhasil. Mereka telah menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk mendatangkan banyak pemain dengan nilai yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak meraih hasil yang diharapkan."

Laporta melanjutkan: "Kekuatan Barcelona terletak pada kepemilikan bakat-bakat besar, para pemain dari akademi La Masia, dan pemain lain yang datang dari budaya sepak bola yang berbeda, lalu keberhasilan dalam membentuk tim yang memadukan seluruh elemennya dengan keharmonisan yang efektif. Sementara mereka, lebih memilih bergantung pada keterampilan individu dan transfer-transfer besar. Saya rasa Real Madrid telah kehilangan kredibilitasnya, dan mereka mencoba membenarkan semua itu dengan berbagai cara, melalui kebohongan soal kasus Negreira, karena mereka tidak memenangkan apa pun selama dua tahun. Kami menang dan bersaing untuk semua gelar."

Presiden klub Catalan itu menetapkan Liga Champions Eropa sebagai target utama Barcelona pada musim ini, di saat tim tengah bersiap menjalani pekan penting yang mencakup dua pertandingan melawan Paris Saint-Germain dan Real Madrid, di tengah perbedaan yang jelas dalam hubungannya dengan kedua klub tersebut.

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Laporta memuji Al-Khelaifi dan Enrique

Mengenai hubungannya dengan Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, Laporta mengatakan bahwa itu adalah "hubungan persahabatan", seraya menjelaskan: "Ada rasa hormat yang besar di antara kami. Ia mengelola Asosiasi Klub Eropa dengan cara yang luar biasa, demikian pula yang dilakukan Paris Saint-Germain, dan saya mengucapkan selamat kepadanya atas hal itu. Paris Saint-Germain adalah juara Eropa saat ini."

Laporta juga memuji Aleksander Ceferin, presiden UEFA, yang ia sebut sebagai sekutu di level benua, dengan berkata: "Ia adalah presiden terbaik yang bisa memimpin UEFA."

Ia juga berbicara tentang Luis Enrique, direktur teknik Paris Saint-Germain, dengan mengatakan: "Identitas sepak bola tim-timnya mengandung sedikit dari gaya asli Barcelona. Keberhasilan Paris Saint-Germain datang bersama Luis Enrique, dan tim meraih kemenangan-kemenangan karena ia memberikan kepribadiannya kepada tim tersebut. Dan patut dicatat untuk Nasser Al-Khelaifi bahwa ia bertaruh untuk mendatangkannya, demikian pula Luis Campos."

Kata-kata khusus tentang Yamal

Laporta tidak melewatkan kesempatan untuk memuji Lamine Yamal, yang tengah menjalani periode istimewa menjelang pekan krusial bagi Barcelona, di mana ia berkata: "Ia memiliki dimensi-dimensi yang luar biasa. Ia adalah pemain yang tahu bagaimana menghibur para penonton. Ia seorang jenius! Ia membawa dalam dirinya pesona itu dan kepribadian luar biasa itu. Hal ini tidak hanya terkait dengan cara bermainnya, tetapi juga dengan mentalitasnya. Lamine mewakili kesenangan dan kegembiraan, dan sepak bola saat ini tidak bisa dibayangkan tanpa dirinya."







