Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden Barcelona, Juan Laporta, kembali melancarkan serangan terhadap Real Madrid dan presidennya, Florentino Perez, menyusul pernyataan berulang Perez terkait kasus Negreira. Laporta menegaskan bahwa Real Madrid kini terobsesi membicarakan klub Catalan tersebut, sekaligus melontarkan ancaman bernada sindiran bahwa pihaknya akan menuntut royalti karena nama dan citra Barcelona terus-menerus mereka promosikan.

Iklan

Laporta, seperti dikutip harian "Sport" asal Spanyol, berbicara dari Baku, ibu kota Azerbaijan, tempat ia berada untuk menyaksikan laga Barcelona melawan Sabah di Liga Champions. Ia juga menyinggung sidang mediasi yang dijadwalkan antara klub Catalan tersebut dan Florentino Perez, sebelum kemungkinan menempuh jalur pidana terkait tuduhan Perez dalam kasus Negreira.

Laporta: Kami Memberi Real Madrid Kesempatan untuk Meralat Pernyataannya

Presiden Barcelona itu mengatakan bahwa sidang mediasi merupakan langkah yang mendahului pengajuan laporan pidana. Ia menjelaskan bahwa saat ini klub berupaya memaksa pihak lawan untuk meralat apa yang telah mereka ucapkan.

"Sidang mediasi adalah langkah awal sebelum mengajukan laporan pidana, dan yang kami lakukan adalah berusaha mendorong mereka untuk meralat pernyataan mereka. Ketika seseorang membuat pernyataan yang mungkin keliru atau melampaui batas, sidang mediasi memberinya kesempatan untuk meralat dan menariknya kembali," ujarnya.

Iklan Iklan

Laporta melanjutkan dengan peringatan bahwa jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, hal itu menurutnya menunjukkan adanya iktikad buruk, dan Barcelona akan terdorong untuk melanjutkan proses hukum.

Topik Terkait

Ia menjelaskan bahwa pernyataan yang dipersoalkan klub berasal dari konferensi pers Florentino Perez pada 12 Mei lalu. Menurutnya, melalui pernyataan itu Presiden Real Madrid berusaha memutarbalikkan fakta dan mengubah sejarah dengan informasi yang tidak benar.

"Kami merasa harus membela kepentingan Barcelona, karena ada sejumlah hal mengerikan dan tidak benar yang dikatakan tentang klub. Hal itu dilontarkan oleh perwakilan tertinggi dari klub lain, seseorang yang semestinya lebih menahan diri saat membuat pernyataan semacam itu," kata Laporta.

Iklan

Sindiran untuk Perez: Kami Akan Menuntut Royalti!

Presiden Barcelona itu tidak hanya membahas langkah hukum. Ia juga mengkritik Florentino Perez yang terus-menerus menyebut nama klub Catalan tersebut, seraya menyebut bahwa Presiden Real Madrid kembali membicarakan Barcelona dalam rapat umum anggota terakhir klub itu.

Iklan

"Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan hari ini dalam sidang mediasi, tetapi saya melihat mereka terus membicarakan Barcelona dalam rapat umum anggota. Mereka terobsesi membicarakan Barcelona, dan saya ulangi itu," sindir Laporta.

Ia menambahkan: "Pada akhirnya kami akan menuntut royalti dari mereka, karena mereka mempromosikan citra mereka dengan memanfaatkan Barcelona. Mereka hanya tahu membicarakan Barcelona, dan menurut saya yang seharusnya mereka lakukan adalah mengurus urusan mereka sendiri."

Iklan

Presiden klub Catalan itu melanjutkan dengan menyebut bahwa semua klub memiliki masalah dan tanggung jawab yang harus dihadapi, serta meminta Real Madrid untuk fokus pada urusan internalnya dan tidak mengusik klub lain.

Polemik Fermin dan Wasit, serta Sikap Laporta terhadap Flick

Iklan

Laporta juga menyinggung situasi Fermin Lopez, yang menerima kartu kuning saat berada di bangku cadangan pada laga terakhir Barcelona. Hal itu memicu kekhawatiran di internal klub bahwa sang pemain bisa terkena larangan bertanding satu atau dua laga, yang dapat membuatnya absen saat menghadapi Atletico Madrid.

Ia mengatakan bahwa saat pernyataannya disampaikan, Barcelona belum menerima keputusan sanksi final. Ia menegaskan bahwa klub akan bergerak untuk membela kepentingan sang pemain dan berupaya mendapatkan hukuman seringan mungkin.

Iklan

Ia menambahkan bahwa wasit dalam laporannya menyebut Fermin tidak menghinanya. Menurutnya, yang terjadi hanyalah reaksi dalam suasana pertandingan sepak bola yang terkadang diwarnai momen ketegangan dan emosi.

Di sisi lain, Laporta menegaskan bahwa Barcelona menghormati wasit dan lembaga perwasitan. "Kami menghormati wasit, dan kami yakin mereka melakukan yang terbaik. Mereka mengambil keputusan sesuai penilaian mereka, dan terkadang ada keputusan yang tidak sejalan dengan pandangan kami," ujarnya.

Iklan

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap pernyataan pelatih Hansi Flick, yang meminta lebih banyak dialog dengan wasit dan komunikasi yang lebih baik antara berbagai pihak di lapangan.

Laporta mengatakan bahwa Flick sudah tepat dengan mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Menurutnya, diskusi yang konstruktif dapat membantu setiap pihak menjalankan tugasnya dengan lebih baik, baik para pemain di lapangan, para pelatih di pinggir lapangan, maupun wasit yang memimpin pertandingan.

Iklan

Polemik Pernyataan

Polemik terkini antara Real Madrid dan Barcelona bermula dari pernyataan Florentino Perez pada Mei lalu, ketika ia menyerang Barcelona terkait kasus Negreira. Perez menuduh Barcelona melakukan korupsi, memperkaya wasit, dan terus-menerus diuntungkan oleh keputusan wasit. Ia juga meragukan integritas kompetisi selama tahun-tahun ketika pembayaran terkait kasus tersebut berlangsung.

Iklan

Barcelona merespons dengan langkah hukum, meminta Perez menarik kembali pernyataannya atau membuktikan tuduhannya, sebelum beralih ke pengajuan laporan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kasus Negreira berkaitan dengan pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit, pada periode 2001 hingga 2018, dengan nilai melebihi 7 juta euro.

Iklan

Barcelona menegaskan bahwa dana tersebut merupakan imbalan atas laporan teknis dan konsultasi terkait wasit, sementara penyelidikan hukum menelusuri sifat dan tujuan pembayaran tersebut, tanpa berarti telah terbukti adanya pengaturan hasil pertandingan.

Menurut radio Spanyol "Cadena SER", sidang mediasi yang digelar di Madrid pada Rabu, 25 November, berakhir tanpa kesepakatan setelah Perez tidak meralat pernyataan yang dipersoalkan. Hal ini membuka jalan bagi Barcelona untuk melanjutkan jalur hukum yang telah diancamkan Laporta.