Laporta: Saya mendengar ada tawaran dari Paris untuk merekrut pemain andalan kami

Juan Laporta, presiden FC Barcelona, untuk pertama kalinya menanggapi laporan yang mengaitkan Ferran Torres dengan kepindahan ke Paris Saint-Germain, sambil menegaskan bahwa pihaknya belum menerima kontak resmi apa pun dari klub asal Paris tersebut terkait kemungkinan transfer tersebut.

Saat berada di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan semifinal Piala Dunia antara Spanyol dan Prancis, Laporta ditanya mengenai masa depan penyerang timnas tersebut. Ia meredam spekulasi yang beredar dan menegaskan bahwa sang pemain masih menjadi bagian dari skuad Barcelona.

Menanggapi kemungkinan transfer Ferran ke juara Eropa tersebut setelah Piala Dunia, Laporta mengatakan: “Saya mendengar sesuatu mengenai hal ini, tetapi kami belum menerima konfirmasi resmi apa pun. Ferran adalah pemain Barcelona.”

Pernyataan presiden klub Catalan ini muncul setelah munculnya laporan media yang menunjukkan meningkatnya minat Paris Saint-Germain terhadap sang pemain dalam beberapa jam terakhir.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", klub asal Paris tersebut telah memulai negosiasi dengan agen sang pemain sejak beberapa hari lalu, dan kabarnya kesepakatan tersebut telah mencapai tahap lanjut, namun pengumuman resmi ditunda hingga setelah Piala Dunia.

Sementara itu, Ferran Torres masih membiarkan semua opsi terbuka. Meskipun telah menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Barcelona, ia belum mengambil keputusan akhir, dan jika ia memutuskan untuk hengkang dari "La Blaugrana", prioritas utamanya adalah bergabung dengan salah satu klub papan atas di Eropa, dan Paris Saint-Germain yang dipimpin oleh Luis Enrique dianggap sebagai pilihan teratas baginya.

Meskipun demikian, Laporta lebih memilih untuk menyoroti penampilan sang pemain bersama tim nasional Spanyol, dengan mengatakan: “Ferran menunjukkan performa yang luar biasa; ia menjadi ancaman nyata setiap kali turun ke lapangan, dan ia yang memberikan umpan kunci kepada Merino yang tampil gemilang saat melawan Portugal.”

Ia juga menyoroti pentingnya para pemain internasional Barcelona yang berpartisipasi di Piala Dunia, sambil menambahkan: “Kami memiliki pemain-pemain luar biasa di Piala Dunia, dan itulah salah satu alasan kehadiran saya di sini.”