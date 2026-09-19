Presiden klub Barcelona, Joan Laporta, memanfaatkan pertemuan Majelis Umum Delegasi untuk menyampaikan pesan kepada Lionel Messi.

Presiden klub Catalan tersebut, yang tampil dengan nada penuh kepuasan, menegaskan bahwa klub Catalan itu belum melepaskan keinginannya untuk melepas Messi, pemain terbaik dalam sejarah klub, dengan cara yang layak diterimanya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Laporta, yang mengungkapkan bahwa Barcelona sudah memberi tahu Messi tentang keinginannya untuk mengadakan acara penghormatan baginya, dan menentukan waktu penyelenggaraan penghormatan tersebut, seraya menjelaskan bahwa acara itu akan digelar setelah stadion baru selesai dibangun.

Laporta berkata, "Kami mengatakan kepada Messi bahwa kami ingin mengadakan penghormatan untuknya setelah stadion selesai, dengan kehadiran sekitar 105 ribu penonton."

Presiden Barcelona menekankan bahwa keputusan akhir berada di tangan bintang Argentina itu, seraya menambahkan, "Kami akan mengadakan penghormatan untuknya ketika stadion sudah selesai, selama dia menginginkannya."

Presiden Barcelona juga berbicara tentang kemungkinan kembalinya Messi untuk mengenakan seragam klub Catalan itu lagi.

Ia menjelaskan, "Ada kemungkinan untuk menjalani satu musim tambahan bersama kami, tetapi itu tidak terjadi karena dia mengambil keputusan lain," tanpa masuk ke rincian lebih lanjut mengenai periode yang ia maksud.

Kata-kata ini mengembalikan ingatan pada luka yang masih terbuka bagi sebagian besar pendukung Barcelona, yaitu kepergian Messi pada musim panas 2021, tanpa mendapatkan perpisahan di atas lapangan yang layak dengan segala yang telah ia persembahkan sepanjang kariernya bersama klub.

Kendati demikian, Laporta berupaya meredakan segala ketegangan dan menunjukkan niat terbaik klub terhadap Messi, dengan mengatakan, "Kami akan sangat senang mengadakan penghormatan untuknya. Saya berharap dapat segera bertemu dengannya."

Presiden Barcelona juga menyampaikan kata-kata untuk Jorge Messi, ayah sekaligus agen sang pemain, yang meninggal dunia pada 8 Agustus lalu di kota Rosario, dalam usia 68 tahun.

Laporta berkata, "Belasungkawa dan kenangan terdalam untuk ayahnya, sosok yang luar biasa itu."

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora