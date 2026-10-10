Laporta: Real Madrid Kehilangan Wibawa, Status, dan Kredibilitas, Ini Waktu Kembalinya Raphinha

Presiden Barcelona, Joan Laporta, melancarkan serangan tajam terhadap Real Madrid terkait sikapnya dalam kasus Negreira serta hubungan institusionalnya di dunia sepak bola dan bola basket, dengan menegaskan bahwa klub kerajaan tersebut tengah kehilangan kedudukan dan kredibilitasnya di tingkat domestik maupun internasional.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Laporta menghabiskan Sabtu pagi di kota Sitges, tempat ia menerima penghormatan, sebelum memberikan pernyataan kepada media yang hadir, di mana ia menyerang Real Madrid terkait sikapnya dalam kasus Negreira dan ketidakhadirannya dalam sejumlah pertemuan institusional di lingkungan olahraga. Ia mengatakan: "Di Madrid mereka membicarakan topik-topik lain untuk mengalihkan perhatian".

Pada awalnya, presiden Barcelona merayakan periode istimewa yang tengah dijalani klub Catalan tersebut, dengan mengatakan: "Kami menikmati sepak bola dan klub ini, dan kami mendapatkan apresiasi dunia. Kami memiliki 9 pemain di tim yang menjuarai Piala Dunia, sebuah tim yang memikat hati, dan pemain-pemain yang menjadi teladan bagi yang lain, serta kami menerima pujian dari segala penjuru. Dan di Madrid mereka mencoba meremehkan semua itu".

Laporta kembali menegaskan sikap Real Madrid terkait kasus Negreira, dengan mengatakan: "Saya tidak akan berhenti mengulangi bahwa kami menjadi sasaran upaya penghukuman sebelum kami diadili. Dan kini jelas bahwa tidak ada satu pun dari apa yang dituduhkan kepada kami. Kasus ini akan berakhir dengan pembebasan Barcelona. Dan orang-orang yang terus-menerus dan dengan keras berupaya merusak citra Barcelona, harus memperbaiki sikap mereka".

Ia menambahkan: "Mereka terus memperpanjang proses penyelidikan hukum sebisa mungkin untuk menjaga kasus ini tetap hidup, tetapi kasus ini tidak akan mencapai hasil apa pun. Tujuannya adalah merusak kredibilitas Barcelona. Dan saya tidak yakin mereka melakukannya dengan niat baik".

Presiden Barcelona juga menyinggung ketidakhadiran Real Madrid dalam pertemuan-pertemuan institusional Asosiasi Klub Eropa untuk sepak bola dan Liga Euro bola basket, dengan menjelaskan: "Ini banyak mengungkap tentang mentalitas sebuah klub yang kehilangan wibawa, kedudukan, dan kredibilitasnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Ini hal yang jelas. Mereka mengambil sikap yang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan, dan mereka lebih tahu apa yang mereka lakukan. Seharusnya mereka melakukan introspeksi diri".

Lamine dan Ballon d'Or

Setelah pintu pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or ditutup, Laporta mengumumkan dukungan terbukanya terhadap pencalonan Lamine Yamal untuk memenangkan penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Adil jika ia memenangkannya. Ia menampilkan musim yang luar biasa dan meraih gelar-gelar yang sangat penting, seperti Liga dan Piala Dunia. Ia layak memenangkan Ballon d'Or. Dan ia merasakan hal itu, dan menurut saya bagus bahwa ia menyampaikan pendapatnya. Ia adalah sosok yang sangat terus terang dan sangat lugas, dan ia masih berusia muda. Dan hal itu harus selalu diperhitungkan. Saya akan sangat senang jika ia memenangkannya. Kita lihat bagaimana jalannya nanti, karena ada kerahasiaan mutlak yang menyelimuti hasilnya, dan kita menanti".

Presiden Barcelona melanjutkan: "Yamal penuh antusiasme untuk mengekspresikan kemampuan sepak bolanya ketika ia bermain, dan potensi serta pencapaiannya mendapatkan apresiasi. Ia memiliki antusiasme besar meski usianya masih muda, dan saya memaklumi bahwa ia menyampaikan pendapatnya di beberapa kesempatan".

Ia melanjutkan: "Ada semacam persaingan, dan itu adalah hal yang dulu tidak terjadi sebesar ini pada Messi dan Cristiano. Bagi saya, Messi seharusnya selalu menang, tetapi mereka tidak mengumumkan pencalonan diri mereka dengan cara seperti ini. Kita tidak perlu membesar-besarkannya. Ini adalah reaksi manusiawi dari seorang pemuda berusia 19 tahun yang akan menorehkan sejarah".

Raphinha siap menghadapi Paris

Di penghujung pernyataannya, Laporta menyampaikan penyesalannya atas cedera Raphinha selama berada bersama timnas Brasil, dengan mengatakan: "Ia mengalami cedera, lalu kembali dan pulih di sini. Dan para dokter mengatakan ia akan tersedia untuk tampil dalam pertandingan melawan Paris. Ini adalah kondisi yang harus kami terima".

Ia menutup: "Ini merupakan kerugian besar bagi klub, karena hal ini hampir mirip dengan periode persiapan musim. Kami tidak akan mampu mengubah situasi ini sepanjang tahun ini. Kami harus berjuang dengan pemain-pemain yang tersedia bagi kami. Kami sudah mengetahui hal itu sebelumnya, dan kami telah siap".



