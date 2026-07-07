Laporta Menggeser Para Bintang... Barcelona Siapkan Kejutan Besar di Bursa Transfer

Minggu lalu bukanlah minggu yang biasa di lingkungan Barcelona, karena klub Catalan tersebut mengalami serangkaian langkah penting yang menegaskan bahwa manajemen sedang berlomba dengan waktu untuk merombak tim menjelang dimulainya musim baru.

Mulai dari penjualan salah satu lulusan terbaik “La Masia”, kemungkinan hengkangnya bintang baru, keputusan klub untuk mempertahankan salah satu beknya, hingga upaya berkelanjutan untuk mendatangkan penyerang kelas dunia, Barcelona telah menggambarkan garis besar proyek barunya di bursa transfer musim panas ini.

Barcelona mengumumkan penjualan Ansu Fati ke Monaco senilai 11 juta euro, dalam kesepakatan yang mencakup hak klub Catalan tersebut atas 30% dari nilai transfer pemain tersebut di masa depan, menurut sumber di dalam klub.

Keuntungan Barcelona tidak hanya terbatas pada pendapatan finansial dari penjualan salah satu lulusan akademi “La Masia”, tetapi juga mencakup pengurangan yang signifikan dalam beban gaji, yang memberikan ruang gerak lebih besar bagi manajemen di bursa transfer.

Tampaknya Fati tidak akan menjadi pemain terakhir yang hengkang, karena kiper asal Jerman, Marc-André ter Stegen, dianggap sebagai kandidat terkuat untuk hengkang dalam beberapa hari ke depan.

Surat kabar “The Athletic” pekan lalu mengungkap bahwa Barcelona dan Ajax telah mencapai kesepakatan lisan yang mengatur peminjaman kiper tersebut ke klub Belanda itu selama satu musim.

Michel, manajer baru Ajax, dianggap sebagai tokoh utama dalam upaya merekrut kiper asal Jerman berusia 34 tahun tersebut, setelah bekerja sama dengannya musim lalu selama masa peminjamannya ke Girona.

Sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain mengonfirmasi kepada surat kabar “The Athletic” bahwa penyelesaian kesepakatan ini membutuhkan beberapa hari tambahan karena negosiasi mengenai beberapa klausul pribadi dalam kontrak masih berlangsung, sementara Barcelona diperkirakan akan menanggung sebagian besar gaji kiper tersebut selama masa peminjaman.

Di sisi lain, Barcelona telah menyelesaikan urusan bek asal Denmark, Andreas Christensen, setelah mengumumkan perpanjangan kontraknya selama dua tahun, yang memastikan ia tetap berada di skuad tim.

Álvarez menjadi target utama... dan Kane masuk dalam pertimbangan

Dalam hal perekrutan, Barcelona terus berupaya mendatangkan penyerang baru yang akan memimpin lini depan setelah kepindahan Robert Lewandowski ke Chicago Fire di Amerika Serikat.

Pemain Argentina, Julian Alvarez, masih menjadi target utama manajemen klub, meskipun mereka menyadari kesulitan dalam menyelesaikan transfer tersebut serta tingginya biaya yang harus dikeluarkan.

Pihak manajemen Barcelona berpendapat bahwa membatasi semua opsi hanya pada satu pemain bukanlah pendekatan yang ideal, sehingga mereka tetap membuka peluang untuk alternatif lain, dan pemain Inggris Harry Kane termasuk dalam daftar nama yang benar-benar menjadi perhatian.

"The Athletic" sebelumnya mengungkap pada Maret lalu bahwa Barcelona menempatkan Álvarez dan Kane di urutan teratas daftar calon untuk memperkuat posisi penyerang tengah, sementara sumber di dalam klub menggambarkan peninjauan terhadap Kane, yang berusia 32 tahun, sebagai langkah untuk mengukur situasi pemain tersebut dan kemungkinan merekrutnya di masa depan.

Dalam sebuah acara yang digelar di Stadion “Camp Nou” pekan lalu, Presiden klub Juan Laporta menegaskan minat Barcelona untuk merekrut Álvarez, sambil menjelaskan bahwa klub telah mengajukan tawaran lisan kepada Atlético Madrid, namun pihak Atlético menolaknya karena tidak memiliki pengganti yang sesuai.

Laporta mengatakan: “Tawaran kami masih berlaku, tetapi tidak akan tetap terbuka selamanya. Atlético Madrid tahu bahwa kami memiliki tawaran di atas meja, dan jika ada kesempatan untuk mendiskusikannya, kami akan menyambutnya dengan senang hati.”

Ia menambahkan: “Jika kami tidak merekrut pemain lain, itu tidak akan menjadi masalah, karena kami tetap akan mampu bersaing. Namun, memperkuat tim akan memberi kami kekuatan lebih besar, terutama di kompetisi di mana detail-detail kecil memainkan peran yang menentukan. Selain itu, perekrutan Anthony Gordon telah memberi kami opsi tambahan di lebih dari satu posisi yang ingin kami perkuat.”

Berapa yang akan dibayarkan Barcelona untuk mendatangkan Álvarez?

Sumber di dalam klub menyebutkan bahwa tawaran awal yang diajukan untuk merekrut Alvarez bernilai sekitar 100 juta euro.

Namun, surat kabar “The Athletic” melaporkan pekan lalu bahwa Barcelona telah menaikkan nilai tawaran barunya menjadi sekitar 130 juta euro, dengan sumber-sumber klub menegaskan bahwa manajemen tidak akan terlibat dalam lelang harga yang berlebihan.

Jika kesepakatan Alvarez gagal, pilihan lain tampaknya terbatas, karena pemain Nigeria Victor Osimhen tidak mendapat dukungan penuh di kalangan pengambil keputusan di Barcelona, meskipun namanya disebut-sebut sebagai salah satu alternatif.

Klub juga sedang mempertimbangkan untuk memperkuat lini pertahanan, namun mengaitkan setiap transfer baru di posisi tersebut dengan hengkangnya salah satu pemainnya yang saat ini masih aktif terlebih dahulu.

Siapa yang akan hengkang?

Nama gelandang Marc Casado menonjol sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meninggalkan Barcelona musim panas ini, setelah ia jarang diturunkan bersama tim utama selama musim lalu, tanpa ada tanda-tanda bahwa situasinya akan berubah pada musim depan.

Klub berharap mendapatkan sekitar 30 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun tersebut, sementara sumber-sumber yang dekat dengannya menegaskan kepada “The Athletic” bahwa ia tidak keberatan mempertimbangkan tawaran yang datang dari Liga Saudi.

Pemain asal Swedia, Ronnie Bardji, juga masuk dalam daftar pemain yang mungkin hengkang sebelum penutupan jendela transfer. Meskipun pemain berusia 20 tahun ini menunjukkan performa yang menjanjikan selama musim pertamanya bersama tim, Barcelona menilai bahwa perkembangannya membutuhkan menit bermain yang teratur. Oleh karena itu, klub tidak keberatan mendengarkan tawaran yang diajukan kepadanya, dengan lebih memilih opsi peminjaman untuk memastikan ia terus berkembang.