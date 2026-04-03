Laporta mengejutkan para pemain Barcelona menjelang laga melawan Atlético

Barcelona bersiap menghadapi tuan rumah Atlético Madrid, besok Sabtu, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-30 La Liga.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Juan Laporta, presiden Barcelona, melakukan kunjungan mendadak ke sesi latihan tim Catalan tersebut pada Jumat pagi ini untuk memotivasi para pemain.

Dua pemain, Jules Koundé dan Alejandro Balde, kembali berlatih bersama tim, dan diperkirakan akan masuk dalam skuad pelatih Hans Flick.

Melalui kunjungan ini, Laporta berusaha untuk menyemangati para pemain menjelang fase krusial musim ini, terutama setelah pukulan telak akibat absennya Raphinha.

Frenkie de Jong belum pulih hingga saat ini dan terus menjalani latihan individu terpisah dari kelompok. Ia diperkirakan akan siap nanti, namun tidak untuk pertandingan mendatang melawan Atletico.

Barcelona memimpin klasemen La Liga dengan 73 poin, unggul 4 poin dari pesaing terdekatnya Real Madrid, sementara Atletico, yang berada di peringkat keempat, mengoleksi 57 poin.

