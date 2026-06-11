Laporta Mengandalkan Ahli Masalah Sulit untuk Menyelamatkan Barcelona

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini mengungkap rencana Juan Laporta, presiden terpilih Barcelona, untuk memperkuat sektor keuangan pada awal masa jabatannya yang baru.

Juan Laporta, pemenang pemilihan presiden Barcelona yang digelar pada 15 Maret lalu, akan mulai menjabat pada 1 Juli mendatang, untuk memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden klub.

Presiden Barcelona ini bertujuan untuk menyelesaikan proyeknya dan menyelesaikan masalah keuangan klub secara tuntas.

Dalam konteks ini, seperti dilaporkan surat kabar "El Confidencial", Laporta mengandalkan seorang pejabat yang memiliki pengalaman luas di sektor keuangan untuk menghadapi tantangan ini. Dia adalah Sergio Serrano, direktur eksekutif di Bank Sabadell, yang dikenal karena perannya dalam restrukturisasi Dana Tabungan Mediterania (CAM) sebelumnya.

Dengan pengalaman selama sekitar 25 tahun di pasar modal, ia akan bergabung dengan FC Barcelona sebagai direktur keuangan baru.

Kedatangannya merupakan bagian dari tahap akhir rencana restrukturisasi ekonomi yang diluncurkan klub pada tahun 2021.

Dari posisi ini, Serrano akan bertanggung jawab memimpin operasi keuangan utama klub dalam beberapa tahun ke depan.

Sergio Serrano akan melaporkan langsung kepada Manel del Río, Direktur Jenderal klub, dan juga akan memperkuat aspek keuangan di bawah kepemimpinan Ferran Olivi, anggota dewan direksi yang baru terpilih dan diperkirakan akan menjadi Wakil Presiden Urusan Ekonomi klub setelah menjabat sebagai bendahara pada musim lalu.

Serrano akan mendukung struktur yang harus menghadapi tantangan global. Misalnya, ia harus merestrukturisasi utang Espanyol.

Faktanya, klub berencana untuk meningkatkan pinjaman yang dialokasikan untuk proyek tersebut, karena Barça tidak puas dengan permintaan awal sebesar 1,45 miliar euro.

Pejabat baru di Barcelona ini harus memfokuskan sebagian upayanya pada hal ini dalam waktu dekat, tetapi ada juga tantangan lain terkait sponsor klub dan investasinya yang akan ia tangani.