Barcelona kini bukan lagi klub yang dikepung berbagai krisis dengan posisi melemah di luar lapangan seperti yang terjadi sepanjang musim 2020-2021. Klub Katalunya itu secara bertahap mulai memulihkan bobot institusionalnya, serta membangun kembali pengaruhnya di dalam sistem sepak bola Eropa, setelah citranya berubah dari klub yang tenggelam dalam krisis menjadi institusi yang mampu bernegosiasi dan menancapkan kehadirannya di meja para petinggi dunia sepak bola.

Barcelona memulihkan posisinya di lingkaran pengambilan keputusan sepak bola Eropa, setelah bertahun-tahun menjauh akibat sikapnya yang teguh mendukung proyek European Super League. Setelah memutus hubungan dengan pihak yang menaungi proyek tersebut, klub mengajukan permohonan untuk kembali ke Asosiasi Klub Eropa, yang sebelumnya dikenal sebagai ECA, hingga memperoleh persetujuan secara bulat pada Februari 2026.

Barcelona pun tidak sekadar puas dengan kembali, melainkan merancang rencana untuk bersaing memperebutkan jabatan wakil presiden asosiasi pada 2027, menyusul serangkaian kontak dan pertemuan yang mempertemukan presiden klub Joan Laporta dengan sejumlah tokoh paling terkemuka dalam sepak bola Eropa, di antaranya Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain, dan Aleksander Ceferin, presiden Asosiasi Sepak Bola Eropa.

Asosiasi Klub Eropa memiliki arti penting yang besar, mengingat ia mewakili lebih dari 800 klub, dan terlibat dalam berkas-berkas krusial yang berkaitan dengan kompetisi, jadwal pertandingan, regulasi finansial, pasar transfer, hak komersial, serta kebijakan-kebijakan yang mengatur sepak bola Eropa.

Setelah periode benturan dengan institusi-institusi sepak bola Eropa, Barcelona kembali ke meja perundingan, memulihkan bagian penting dari kehadiran institusionalnya, demikian sebagaimana dilaporkan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".









Akhir perang dengan La Liga?

Perubahan ini tidak terbatas pada hubungan dengan institusi-institusi Eropa, tetapi juga meluas ke La Liga, setelah bertahun-tahun ketegangan antara Laporta dan Javier Tebas.

Hubungan antara kedua pihak menyaksikan perselisihan tajam selama bertahun-tahun terakhir, yang sesekali bahkan mencapai benturan terbuka, sebelum muncul tanda-tanda perubahan nada bicara dalam acara pelantikan Laporta untuk periode kedua sebagai presiden Barcelona pada Juli lalu.

Manajemen klub menyadari bahwa memperbaiki hubungan dengan La Liga telah menjadi suatu keharusan, terlebih karena Barcelona tidak lagi memperlakukan asosiasi itu sebagai lawan abadi, melainkan sebagai mitra utama dalam mengelola berkas-berkas bersama, meski sejumlah titik perselisihan masih tersisa.

Flick mengembalikan Barcelona ke panggung utama

Sebagian besar pemulihan kekuatan institusional Barcelona berkaitan dengan transformasi besar di bidang olahraga yang disaksikan klub sejak kedatangan Hansi Flick ke posisi pelatih kepala.

Hasil-hasil kuat dan gelar demi gelar mengembalikan wibawa tim, dan mengubah cara pandang institusi-institusi olahraga terhadap Barcelona. Klub ini tidak lagi dipandang sebagai institusi yang menderita krisis berkepanjangan, melainkan sebagai kekuatan olahraga yang memiliki kartu negosiasi yang nyata.

Hal itu juga tercermin pada hubungan klub dengan Federasi Sepak Bola Spanyol, di tengah ketergantungan timnas pada sejumlah pemain paling menonjol Barcelona, seperti Eric Garcia, Pau Cubarsi, dan Raphinha, yang memberi klub bobot tambahan dalam sejumlah berkas yang berkaitan dengan para pemain dan periode jeda internasional.









Dari krisis finansial menuju kepercayaan ekonomi

Di tingkat ekonomi, Barcelona juga berhasil melangkah jauh menuju pemulihan kepercayaan institusi dan perusahaan, setelah krisis administratif dan finansial yang membayangi klub dan memicu beragam pertanyaan luas seputar model pengelolaannya.

Untuk mendanai proyek "Espai Barça", klub terpaksa berurusan dengan lembaga finansial dan investasi besar, di antaranya Goldman Sachs dan JP Morgan, serta menata ulang sejumlah berkas finansial yang rumit.

Meski syarat-syarat dan tantangan yang mengiringi proyek itu berat, Barcelona mampu mengembangkan mekanisme yang lebih efektif untuk menangani kewajiban-kewajiban finansialnya, sementara proyek renovasi stadion Spotify Camp Nou berubah menjadi salah satu taruhan ekonomi dan komersial paling menonjol milik klub.

Pada September lalu, para anggota klub menyetujui pendanaan baru senilai 510 juta euro untuk merampungkan pekerjaan pengembangan stadion, dalam sebuah langkah yang mencerminkan besarnya taruhan pada proyek tersebut serta kemampuannya di masa depan untuk membuka sumber-sumber pendapatan baru dan memperkuat nilai komersial klub.

Laporta memanen kepercayaan

Berbagai perubahan ini datang untuk memberi Laporta dorongan kuat di tingkat internal, setelah ia terpilih kembali sebagai presiden Barcelona dengan 68% suara. Keputusan-keputusan ekonominya juga memperoleh dukungan dari majelis umum, meski ada kritik yang mengiringi keterlambatan pengerjaan stadion dan sejumlah keputusan administratif selama periode lalu.

Dengan demikian, gambarannya tampak sepenuhnya berbeda dari keadaan beberapa tahun lalu. Barcelona memang masih menghadapi tantangan finansial, olahraga, dan administratif, tetapi klub telah memulihkan bagian penting dari pengaruhnya, dan kembali ke meja-meja perundingan besar di Spanyol dan Eropa.

Di antara kekuatan tim di dalam lapangan, membaiknya hubungan institusional, dan berlanjutnya pengerjaan proyek Camp Nou, Barcelona berupaya mengukuhkan sebuah fase baru yang bertajuk pemulihan kedudukan dan pengaruh, setelah belum lama ini klub hanya berusaha membendung krisis-krisisnya.







