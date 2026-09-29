Dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya persaingan dan aliansi di dalam sepak bola Eropa, Joan Laporta, presiden Barcelona, tampil memimpin delegasi klubnya pada rapat umum tahunan Asosiasi Klub Eropa di Kopenhagen, sementara Real Madrid memilih hadir melalui salah satu orang paling dekat dengan Florentino Perez, Anas Laghrari, dalam langkah mencolok yang mencerminkan sifat fase saat ini.

Asosiasi Klub Eropa, yang dipimpin oleh Nasser Al-Khelaifi, menggelar rapat umum tahunannya di ibu kota Denmark, setelah jumlah anggotanya bertambah menjadi 850 klub, menyusul bergabungnya Racing Santander, di samping sejumlah klub Spanyol, di antaranya Real Sociedad, Athletic Bilbao, Real Betis, dan Villarreal, ditambah dialokasikannya satu kursi untuk klub Madrid putri, pesaing di Liga Spanyol.

Perkembangan paling menonjol adalah keikutsertaan Barcelona secara resmi dalam rapat umum tersebut sebagai anggota penuh, di bawah pimpinan Laporta, sementara tidak ada kursi yang dialokasikan untuk Real Madrid, meskipun perwakilannya, Anas Laghrari, hadir di dalam ruangan, demikian menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Hal ini terjadi di tengah kembalinya Real Madrid ke dalam bingkai sepak bola Eropa setelah kesepakatan dengan UEFA, serta mundurnya dari proyek European Super League, dengan tetap berbedanya posisinya di dalam sistem Asosiasi Klub Eropa dibandingkan klub-klub Spanyol lainnya.









Anas Laghrari: utusan Perez

Anas Laghrari, bankir Prancis berdarah Maroko yang berspesialisasi dalam operasi keuangan, merupakan salah satu penasihat terdekat Florentino Perez. Meskipun presiden Real Madrid absen dari pertemuan tersebut, Laghrari mengambil peran mewakili klub dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para pembuat keputusan besar dalam sepak bola Eropa.

Laghrari terikat hubungan lama dengan Perez yang berawal dari masa kecilnya, dan ia juga memberi Perez nasihat dalam berbagai berkas, baik di tingkat grup ACS maupun di dalam Real Madrid, yang menjadikannya salah satu figur paling menonjol yang diandalkan presiden klub dalam berbagai perkara sensitif.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah figur terkemuka, di antaranya Aleksander Ceferin, presiden UEFA, dan Giorgio Marchetti, sekretaris jenderal, di samping sejumlah pejabat tinggi klub-klub Eropa. Adapun Gianni Infantino, presiden FIFA, yang hadir dalam pertemuan tahun lalu di Roma, absen dari edisi kali ini dan mengutus sekretaris jenderalnya, Mattias Grafström, untuk mewakilinya, di tengah kontroversi seputar sejumlah usulannya baru-baru ini, di antaranya gagasan privatisasi Piala Dunia.