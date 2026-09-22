Laporta dan Rafa Yuste Terbang ke Belanda dalam Misi Kemanusiaan

Sebuah laporan media, pada hari Selasa ini, mengungkapkan kepergian Presiden Barcelona Joan Laporta beserta wakilnya, Rafa Yuste, ke Belanda dalam misi singkat.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Joan Laporta dan wakilnya, Rafa Yuste, akan berangkat besok ke Belanda untuk mendampingi legenda Barca, Ronald Koeman, dalam pemakaman istrinya, Bartina, di mana prosesi pemakaman akan digelar di kota Laren, Belanda.

Laporta dan Yuste akan mendampingi Koeman beserta anak-anak dan cucu-cucunya, dan diperkirakan juga akan hadir para pemain lawas yang pernah bermain bersama Ronald, di antaranya Pep Guardiola, Jose Mari Bakero, dan Txiki Begiristain.

Pemakaman itu juga akan dihadiri banyak pemain internasional Belanda yang pernah bermain bersama Koeman di timnas Belanda, di samping rekan-rekannya dari klub-klub Liga Utama Belanda, PSV Eindhoven, Ajax, Feyenoord, dan Groningen.

Bartina berpulang pada 15 September dalam usia 65 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker.

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Ronald Koeman sendiri yang mengumumkan kabar kepergiannya melalui media sosial. Ia menulis: "Dengan penuh duka, tetapi juga dengan segala kebanggaan dan cinta, kami melepas kepergian istri tercintaku, ibu dan nenek kami yang tersayang".