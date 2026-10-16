Laporta bergerak cepat: pertemuan darurat di Barcelona untuk meredakan perselisihan

Presiden Barcelona Joan Laporta menggelar serangkaian pertemuan dengan para pejabat tinggi perusahaan Turki, Limak, yang bertanggung jawab atas pekerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou, dengan tujuan mengatasi perbedaan pendapat dan mempercepat laju pengerjaan agar proyek tersebut selesai dalam bentuk terbaik yang mungkin dicapai.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Laporta memanfaatkan perjalanannya ke Istanbul untuk menyaksikan laga Barcelona di Liga Champions, di mana tim besutan Hansi Flick meraih kemenangan baru dengan skor besar sehingga mempertahankan catatan sempurna kemenangan mereka pada musim ini, guna bertemu dengan para pejabat tinggi Limak Holding.

Berdasarkan apa yang diungkap radio "RAC 1", presiden Barcelona dan sejumlah anggota dewan direksinya menggelar beberapa pertemuan dengan Ebru Özdemir, ketua dewan direksi sekaligus CEO perusahaan Turki tersebut, bersama anggota lain dari dewan direksi perusahaan yang ditugaskan menangani pekerjaan renovasi Stadion Spotify Camp Nou, dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pendapat dan menyatukan upaya agar pekerjaan pengembangan dapat diselesaikan dengan cara terbaik dan dalam waktu tercepat.

Hubungan antara kedua pihak berlangsung dalam suasana yang sangat positif, menurut sumber yang sama.

Dalam kerangka ini, delegasi Barcelona dan Limak menggelar jamuan makan malam resmi, serta berkumpul di tribune utama Stadion Ali Sami Yen selama laga pekan kedua fase liga Liga Champions.

Suasana bersahabat mendominasi pertemuan-pertemuan yang digelar kedua pihak, di mana mereka sepakat untuk mengesampingkan perbedaan, menyatukan upaya, dan bekerja dalam satu arah demi menyelesaikan proyek tersebut.

Kepentingan bersama

Barcelona dan Limak, dengan alasan yang jelas, memiliki kepentingan bersama berupa penyelesaian pekerjaan pengembangan Stadion "Spotify Camp Nou" dalam waktu secepat mungkin, dan hal itu membuat pemusatan seluruh upaya pada misi ini menjadi sesuatu yang sangat penting.

Begitu persiapan stadion selesai sepenuhnya, termasuk pemasangan atap, akan ada banyak waktu untuk mengevaluasi jalannya pekerjaan renovasi, dan setelah itu masing-masing pihak akan membela kepentingannya sendiri.

Dalam konteks ini, radio "RAC 1" menegaskan bahwa saat ini belum bisa dikesampingkan kemungkinan perselisihan terkait klausul denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan berujung pada sengketa hukum, kemungkinan yang telah disinggung Laporta pada majelis terakhir anggota Barcelona pemilik hak suara.

Meski demikian, pertemuan-pertemuan yang digelar di Turki pada pekan ini tidak menyentuh persoalan tersebut, karena prioritas mutlak saat ini adalah memungkinkan para suporter Barcelona akhirnya bisa menikmati stadion mereka, dengan seluruh tribune dibuka untuk penonton hingga 100%.

Barcelona saat ini tidak berniat membuka tribune ketiga Stadion Spotify Camp Nou untuk penonton sebelum atap dipasang, namun mereka akan berupaya membuka beberapa kabin khusus VIP antara akhir tahun ini dan awal tahun 2027, di area yang terletak di antara tribune kedua dan ketiga, yang akan mendatangkan pendapatan finansial tambahan bagi klub.



