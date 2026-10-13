Presiden Barcelona, Joan Laporta, menegaskan bahwa timnya menyuguhkan sepak bola terbaik di Eropa dan dunia, seraya memuji level yang ditunjukkan para pemain di bawah kendali pelatih Hansi Flick. Pernyataan itu disampaikan beberapa jam sebelum menghadapi Galatasaray di Istanbul dalam ajang Liga Champions.

Menurut surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, Laporta memaparkan perkembangan terbaru Barcelona dan berbicara tentang ambisi tim pada musim ini. Ia menyebut bahwa klub Catalan itu berambisi bersaing untuk semua gelar, serta memuji atmosfer di dalam ruang ganti dan kerja yang dilakukan Deco maupun Flick.

Laporta berkata soal level Barcelona di bawah kendali Flick: "Barcelona, dengan segala kerendahan hati, menyuguhkan sepak bola terbaik di Eropa dan dunia. Ada tim-tim lain yang menampilkan level sangat bagus, seperti Paris Saint-Germain dan Bayern Munich, dan mereka juga kandidat untuk meraih gelar. Pada akhirnya, selalu muncul beberapa kejutan, karena itu kami harus tetap waspada. Namun dari segi kualitas sepak bola, kami adalah tim yang menampilkan level terbaik dan memberikan kesenangan kepada para suporter. Kami membuat pencinta sepak bola dan suporter Barcelona menikmati pertandingan, dan kami menyuguhkan gaya bermain yang mereka kagumi."

Presiden Barcelona itu menolak membahas Real Madrid, setelah bercanda dengan mengatakan: "Kalau saya tidak menyinggung soal Vinicius, mereka akan mengizinkan saya bicara," sebelum menambahkan tentang klub ibu kota Spanyol tersebut: "Saya tidak akan membahas topik ini."

Di sisi lain, Laporta memuji atmosfer yang berkembang di dalam ruang ganti Barcelona dengan berkata: "Atmosfer dan semangat tim adalah kunci dari segalanya, dan itulah yang berhasil diwujudkan Flick bersama staf kepelatihannya, di samping Deco dan timnya. Kerja sama antara Deco dan Flick berjalan dengan baik, ada atmosfer positif dan ambisi besar, karena setiap pemain yang tampil menunjukkan performa luar biasa, sementara pemain yang tidak tampil berusaha meningkatkan levelnya agar lebih baik dari rekannya yang mendapat kesempatan."

Laporta kembali menyatakan dukungannya kepada Lamine Yamal dalam perburuan Ballon d'Or, menjawab pertanyaan soal peluang pemain muda itu meraih penghargaan tersebut, dengan mengatakan: "Saya berharap Lamine meraih Ballon d'Or, karena dia layak mendapatkannya."

Presiden Barcelona itu menegaskan bahwa timnya menargetkan persaingan di semua gelar sepanjang musim ini, dengan menjelaskan: "Ambisi kami adalah menjadi kandidat untuk memenangi semua kompetisi yang kami ikuti. Kami memiliki tim yang sangat kuat dan seimbang, Deco dan timnya telah melakukan kerja besar, dan kami punya daftar pemain yang mampu bersaing dengan kuat. Ekspektasinya sangat tinggi."

Ia menambahkan: "Kami memulai liga dengan baik, dan kami akan kembali ke sini pada Februari untuk bersaing di Piala Super dan Copa del Rey, dan kami ingin menjadi salah satu kandidat untuk memenanginya. Sementara Liga Champions, yang membuat kami semua di Barcelona merasakan antusiasme besar, adalah target yang kami tetapkan untuk diri kami sendiri tahun ini."

Laporta juga berbicara tentang laga melawan Galatasaray, dengan menegaskan kesiapan timnya menjalani pertandingan tersebut. Ia berkata: "Ini adalah pertandingan di Liga Champions, kompetisi antarklub terbaik di dunia. Kami datang ke pertandingan ini dalam periode yang sangat baik, kemarin kami menjalani latihan dengan intensitas tinggi, para pemain memiliki motivasi kuat, dan kami punya perasaan yang positif."



