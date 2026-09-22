Langkah yang sangat tidak biasa: duo BVB dipindahkan ke tim U23

Dengan demikian, kedua pemain profesional Dortmund itu awalnya akan menjalani sesi lari individual, sebelum kemudian bergabung dengan tim amatir. Hal serupa kabarnya juga berlaku untuk tim penjaga gawang yang tersisa, serta untuk sebagian besar tim pelatih, fisioterapis, dan banyak staf lainnya.

Sementara Beier tidak dipanggil pelatih tim nasional Jerman Jürgen Klopp ke skuad DFB untuk laga-laga Nations League, Sabitzer membatalkan partisipasinya dalam pertandingan tim nasional Austria atas kemauannya sendiri. Alasannya, ia menyebut harus "mengatur tenaganya dengan hati-hati".

Semua pemain outfield BVB lainnya yang sehat sementara itu sedang bersama tim nasional masing-masing - total 20 pemain profesional Dortmund mendapat nominasi untuk jeda internasional XXL.

Bintang-bintang yang cedera seperti Emre Can atau Justin Lerma sementara itu akan tetap bekerja secara reguler dalam rehabilitasi untuk comeback mereka.