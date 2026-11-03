Langkah terakhir: transfer bintang Jerman menuju Milan

Milan berupaya memperkuat struktur manajerialnya untuk menyongsong fase mendatang, dengan memanfaatkan pengalaman salah satu petinggi paling menonjol yang meninggalkan jejak di sepakbola Jerman dalam beberapa tahun terakhir, dalam langkah yang bisa menjadi tambahan penting bagi proyek klub Italia itu, meski penyelesaiannya masih bergantung pada kesepakatan finansial dengan pihak lain.

Menurut laporan jaringan "Sky Sport" Jerman, kepindahan mantan direktur olahraga Eintracht Frankfurt, Markus Krösche, ke Milan menjadi semakin serius setelah kedua klub memasuki jalur negosiasi, walaupun belum tercapai kesepakatan akhir hingga saat ini, di tengah berlanjutnya pembicaraan mengenai nilai finansial transfer tersebut.

Eintracht Frankfurt sebelumnya telah membebaskan Krösche dari tugas jabatan direktur olahraga pada 18 Oktober lalu, setelah sekitar lima setengah tahun ia menjalani posisinya, tetapi klub tidak mengakhiri kontraknya, karena kontrak petinggi berusia 46 tahun itu masih berlaku hingga tahun 2028.

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Jaringan tersebut menjelaskan bahwa Krösche mensyaratkan pencantuman klausul yang memungkinkannya pindah ke klub lain dalam pengaturan pembebasannya dari jabatan, yang berarti klub mana pun yang ingin merekrutnya hingga musim panas 2027 harus membayar jumlah yang berkisar antara 5 hingga 7 juta euro, kecuali kedua pihak menyepakati pengaturan finansial yang berbeda.

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Krösche diperkirakan akan mengemban jabatan yang sama untuk memimpin sektor sepakbola di Milan, menurut jaringan yang sama, dengan 1 Januari 2027 disebut sebagai kemungkinan waktu dimulainya tugasnya, bersamaan dengan dibukanya periode transfer musim dingin, meski negosiasi belum mencapai tahap akhirnya.

Frankfurt pastikan nama pengganti Krösche

Di sisi lain, Eintracht Frankfurt telah menuntaskan urusan pengganti Krösche, setelah menyepakati penunjukan Jupp Tschatsialkesio, mantan petinggi Nürnberg, sebagai direktur olahraga baru klub.

Tschatsialkesio, yang berusia 49 tahun, dijadwalkan memulai tugasnya secara resmi pada 1 Februari 2027, dengan kemungkinan bergabung sebelum waktu tersebut, di tengah berlanjutnya pembicaraan antara pihak-pihak terkait.

Petinggi Jerman itu akan menandatangani kontrak dengan Frankfurt yang berlaku hingga tahun 2030, sementara nilai kepindahannya dari Nürnberg mencapai sekitar 500 ribu euro, dengan memanfaatkan klausul yang memungkinkannya pergi dalam kontraknya bersama klub sebelumnya.

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