Langkah tak terduga: Sebuah klub Liga Inggris dijual

Grup Friedkin menyatakan kesiapannya untuk menjual klub Everton sepenuhnya, sebagai bagian dari upayanya memperoleh investasi dari luar untuk klub yang berlaga di Liga Primer Inggris tersebut.

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", pemilik asal Amerika dari klub Everton tengah mencari investasi baru di dalam klub pada bulan September, di mana idenya adalah menemukan investor strategis yang dapat membantu mendorong klub ke depan melalui penjualan saham minoritas. Namun, sumber-sumber yang mengetahui situasi ini, yang berbicara dengan syarat identitasnya tidak diungkap untuk menjaga hubungan, menegaskan bahwa penjualan saham mayoritas yang dimiliki grup kini juga tengah dipertimbangkan untuk dikaji saat ini.

Sumber-sumber tersebut menjelaskan bahwa Grup Friedkin tidak akan menyetujui penjualan kendali penuh atas Everton kecuali jika yakin bahwa pemilik baru adalah orang atau kelompok yang tepat untuk membawa klub ke level berikutnya.

Grup yang berbasis di kota Houston itu menegaskan bahwa pihaknya benar-benar senang untuk mempertahankan klub dan mendukungnya selama mungkin hingga muncul pemilik dengan kriteria tersebut.

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Meski terbuka untuk menjual Everton kurang dari dua tahun sejak kepemilikannya, Grup Friedkin merasa bangga telah mewujudkan stabilitas di klub dan menempatkannya pada posisi yang menarik bagi para pembeli, sesuatu yang tidak terjadi pada saat pengambilalihan.

Grup Friedkin sebelumnya telah membeli Everton melalui lengan investasinya di Kerajaan Inggris, Roundhouse Capital, pada bulan Desember 2024, di mana mereka mengakuisisi saham Farhad Moshiri sebesar 94 persen.

Proses pengambilalihan ini mengakhiri perjalanan panjang dan bertahun-tahun ketidakpastian di dalam klub, di tengah kesulitan finansial besar yang dihadapi Everton di bawah kepemimpinan pemilik sebelumnya, Moshiri, serta runtuhnya pembicaraan dengan para calon investor, yaitu grup 777, MSP Sports Capital, dan grup Kam.

Langkah pertama Grup Friedkin setelah pengambilalihan adalah mengembalikan Everton ke kondisi yang lebih stabil, melalui restrukturisasi sebagian besar utang klub berbunga tinggi dan menyetujui pinjaman dengan bunga lebih rendah dengan jaminan stadion baru mereka, Hill Dickinson. Grup juga telah berhasil menarik investasi ke Roundhouse, di mana mantan pelatih Dallas Mavericks Jason Kidd dan miliarder Amerika Christopher Sarofim masing-masing mengakuisisi saham minoritas pada tahun lalu.









Kabar awal mengenai upaya Grup Friedkin untuk memperoleh investasi di Everton muncul menyusul akhir yang sulit dan banyak dikritik dari periode transfer musim panas klub.

Everton menjual talenta senilai 100 juta pound sterling pada musim panas, meraih keuntungan sekitar 25 juta pound sterling selama bursa transfer.

Bek kanan Ainsley Maitland-Niles, yang datang dari Lyon dengan nilai 5 juta euro, menjadi satu-satunya tambahan bagi klub pada hari terakhir transfer, setelah runtuhnya kesepakatan perekrutan penyerang Monaco dan timnas pria Amerika Serikat Folarin Balogun senilai 45 juta pound sterling pada saat-saat terakhir, di mana sang penyerang mundur dari penyelesaian kesepakatan.

Para suporter juga memprotes kemungkinan kesepakatan penjualan lulusan akademi Harrison Armstrong ke Nottingham Forest senilai 40 juta pound sterling, hingga pada akhirnya Everton memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut sebelum sang gelandang berangkat menjalani tes medis.

Selain Everton, Grup Friedkin memiliki klub Italia AS Roma dan klub Prancis Cannes, serta saat ini tengah mengerjakan peluncuran tim baru di Liga Hoki Nasional yang berbasis di Houston, dengan nilai kesepakatan yang diperkirakan mencapai sekitar 3,5 miliar dolar.