Langkah setelah absen: Saud Abdulhamid kembali lewat pintu besar

Setelah absen cukup lama akibat cedera, Saud Abdulhamid akhirnya mulai mendekati kembalinya ke kompetisi, setelah beberapa jam terakhir membawa sinyal positif pertama terkait kesiapan bek Arab Saudi tersebut, yang absen bersama timnas negaranya di "Khaleeji 27" dan menanti untuk merebut kembali tempatnya bersama Lens Prancis.

Saud kembali ke atmosfer pertandingan lagi, setelah tampil selama 30 menit dalam kemenangan Lens atas Standard Liege Belgia dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga persahabatan yang dimanfaatkan tim pelatih untuk memastikan kondisinya dan memberinya ujian praktis setelah periode panjang menjauh dari lapangan.

Cedera Saud bermula dari memar parah yang dialaminya selama latihan Lens pada Agustus lalu, sebelum gumpalan darah memperpanjang masa absennya, hingga pemain tersebut menjalani program rehabilitasi dan menjauh dari partisipasi, kemudian dipastikan absen dari pemusatan latihan timnas Arab Saudi di "Khaleeji 27".

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Penampilannya menghadapi Standard Liege memberi tim pelatih kesempatan untuk menilai kondisinya lebih jauh, di mana Yannick Cahuzac, pelatih Lens, menegaskan bahwa pertandingan tersebut menyaksikan kembalinya sejumlah pemain yang absen untuk waktu yang lama, di antaranya Saud, yang mendapatkan setengah jam untuk tampil setelah pulih dari cedera.

Kembalinya bek Arab Saudi itu datang pada momen yang sangat penting, karena Lens bersiap menghadapi Olympique Lyon pada 9 Oktober di Liga Prancis, sebelum bertemu Sporting Lisbon pada 13 di bulan yang sama di Liga Champions Eropa, sehingga posisi Saud dalam kedua laga itu menjadi ujian sesungguhnya untuk sejauh mana kesiapannya.

Setelah awal yang menjanjikan bersama Lens terhenti akibat cedera, kini Saud Abdulhamid berada di depan peluang untuk merebut kembali tempatnya secara bertahap, terutama karena kembalinya ia tampil meski dalam laga persahabatan merupakan langkah penting di jalan menuju comeback penuh, sementara laga-laga mendatang akan menentukan apakah bek Arab Saudi itu mampu mengembalikan ritmenya dengan cepat dan kembali ke perhitungan Lens serta timnas Arab Saudi.