klub Barcelona terus berinvestasi pada bakat-bakat muda, setelah dalam beberapa hari terakhir menjalin kesepakatan kerja sama dengan klub Brasil, Sevira FC, dengan tujuan menarik para pemain muda dan mendapatkan talenta-talenta menjanjikan terbaik dalam sepak bola Brasil.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona dan klub Brasil yang bermarkas di kota São Paulo tersebut telah mencapai kesepakatan kerja sama yang berlangsung selama lima tahun, terkait pengembangan dan pembinaan para pemain.

Berdasarkan kesepakatan itu, klub Catalan akan memperoleh prioritas untuk mengontrak para pemain Sevira FC yang dinilai para pelatih sesuai dengan filosofi Barcelona dan identitas sepak bolanya, serta memiliki peluang untuk sukses di Stadion Spotify Camp Nou dan di lapangan-lapangan Eropa.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, para pemain muda yang terpilih akan dipindahkan ke akademi "La Masia", untuk berlatih dan menjalani penilaian para pelatih Barcelona.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 08.00 VIL

Sebagai gantinya, klub Brasil itu akan mempertahankan sebagian hak atas para pemain tersebut, selain persentase dari setiap transfer di masa depan yang terkait dengan mereka.

Deco, direktur olahraga Barcelona yang mengunjungi fasilitas Sevira FC beberapa bulan lalu dan menyaksikan langsung metode kerja serta metodologi pembinaan di dalam klub, bersama dengan Bojan Krkic, menjadi sosok di balik terwujudnya kesepakatan ini.

Deco berkata: "Brasil merupakan salah satu negara penghasil pemain paling menonjol ke berbagai belahan dunia, dan karena itulah kami sangat meyakini manfaat memiliki mitra yang memperkuat proses penemuan talenta muda Brasil untuk kepentingan Barcelona. Kami menemukan di Sevira sebuah sistem modern untuk menemukan dan membina para atlet, yang mendorong kami untuk membangun kemitraan ini yang kini memungkinkan kami meningkatkan proses perekrutan talenta dan pertukaran pengalaman."