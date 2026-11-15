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Barcelona terus melakukan pergerakan untuk memperkuat lini pertahanan selama bursa transfer musim dingin mendatang. Klub tersebut mengirim seorang utusan untuk mengamati laga Argentina melawan Uruguay di stadion "La Bombonera", guna memantau pemain Argentina Lisandro Martinez, di samping seorang pemain muda berbakat asal Uruguay yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tampil.

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Menurut laporan surat kabar Spanyol "Sport", Deco dan Hansi Flick masih bersikeras akan perlunya merekrut seorang bek baru selama bursa transfer musim dingin, kendati tugas ini menghadapi kesulitan besar.

Manajemen olahraga Barcelona terus bekerja untuk merampungkan transfer ini, setelah berbagai langkah yang dilakukan klub selama beberapa pekan terakhir gagal mencapai kesepakatan apa pun.

Proses pencarian seorang bek tengah masih berlanjut, di mana para staf teknis terus mengkaji opsi-opsi yang tersedia di bursa transfer, demi mencari pemain yang tepat yang mampu mengangkat level tim, tanpa mengganggu keseimbangan finansial yang pelik yang memaksakan dirinya di dalam klub.

Bursa transfer Eropa memang telah menyaksikan langkah-langkah dari sejumlah klub yang mendeteksi keberadaan perwakilan Barcelona untuk memantau beberapa bek dari dekat, di antaranya Yildiz, Nijkstad, dan Vuskovic.

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Beberapa hari lalu, sejumlah laporan telah mengungkap kegagalan upaya yang dilakukan klub Catalan itu untuk meyakinkan Bayern Munich agar meminjamkan beknya, Jonathan Tah, mulai Januari mendatang.

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Barcelona terus melakukan langkah-langkah di lebih dari satu arah, dengan harapan menemukan salah satu bek yang mampu memberikan kekokohan lebih pada lini belakang di bawah kepemimpinan Flick.

Sebaliknya, jeda internasional membuka front-front baru bagi klub Catalan tersebut, yang menyadari bahwa mereka tidak dapat menyia-nyiakan peluang semacam ini untuk melanjutkan pencarian penguatan pertahanan yang dianggap Hansi Flick sebagai kebutuhan yang tak tergantikan.

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Dua opsi berbeda di atas meja Barcelona

Menurut informasi yang diperoleh "Sport", Barcelona mengirim salah satu perwakilannya ke stadion "La Bombonera" untuk menyaksikan laga Argentina melawan Uruguay, yang berlangsung Sabtu dini hari dan berakhir dengan kemenangan timnas Uruguay dengan skor 2-1.

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Salah satu pemandu bakat klub Catalan itu bepergian ke ibu kota Argentina, Buenos Aires, untuk memantau sejumlah pemain internasional yang berlaga dalam pertandingan itu, dan menilai level mereka dari dekat.

Informasi yang sama menunjukkan adanya dua nama yang sama sekali berbeda dari segi potensi dan pengalaman, yang salah satunya mungkin berujung pada mengenakan jersey Barcelona selama periode mendatang, tergantung pada apa yang akan dihasilkan perkembangan bursa transfer.

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Lisandro Martinez, bek Argentina berusia 28 tahun, berada di puncak daftar pemain yang dipantau Barcelona, sebuah nama yang dikaitkan secara terbuka dengan klub Catalan itu selama beberapa pekan terakhir.

Kontrak Martinez dengan Manchester United berakhir pada akhir musim ini, dan ia termasuk salah satu pemain berpengalaman besar, meski terdampak oleh jalur buruk yang sedang dilalui klub Inggris tersebut.

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Bek Argentina itu dibedakan oleh kekuatan besar dalam duel satu lawan satu dan benturan langsung, kendati postur tubuhnya yang pendek dengan tinggi 1,76 meter.

Meski demikian, kedatangan pelatih seperti Mauricio Pochettino ke kursi kepemimpinan teknis Manchester United mungkin membuka lembaran baru dalam masa depan Lisandro Martinez bersama tim.

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Bahkan hingga beberapa hari lalu, pemain itu tidak menyembunyikan, baik secara terbuka maupun dalam perbincangan pribadinya, keinginannya untuk hengkang dari Manchester United dan pindah ke petualangan baru secepat mungkin.

Lisandro Martinez bermain penuh sepanjang 90 menit dalam pertandingan itu, dan mencatatkan 90 intervensi, di antaranya 71 umpan sukses dari total 78 dengan persentase keberhasilan mencapai 91%, di samping enam kali merebut bola dan tiga kali menyapu bola, serta memenangi dua dari empat duel.

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Bek Argentina itu tidak menampilkan pertandingan yang buruk, tetapi pada saat yang sama ia tidak mampu melakukan apa pun untuk menghindari kekalahan timnas negaranya.

Bakat yang mencari peluang

Adapun nama kedua yang ingin dipantau Barcelona, termasuk dalam daftar bakat yang muncul secara berkala dalam sepak bola Uruguay, yaitu Juan Rodriguez, bek kidal berusia 21 tahun, yang saat ini bermain di skuad Cagliari.

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Rodriguez dianggap sebagai pemain inti yang tak tergantikan di timnya, dan penilaian menunjukkan bahwa ia menampilkan level yang mencolok selama bulan-bulan awal musim, setelah perkembangannya menyaksikan lompatan besar.

Pemain itu juga telah menjadi elemen yang biasa dalam daftar timnas Uruguay, tetapi ia masih memainkan peran sebagai pelapis saat ini, di belakang sejumlah nama menonjol, di antaranya Ronald Araujo dan bek senior Jose Maria Gimenez.

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Juan Rodriguez tidak mendapatkan satu menit pun selama laga melawan Argentina, yang membuat Barcelona kehilangan kesempatan untuk memantaunya di lapangan dan menilai levelnya dari dekat.

Pelatih Diego Forlan lebih memilih mengandalkan Ronald Araujo dan Mathias Olivera di jantung pertahanan, tanpa melakukan pergantian apa pun di posisi ini sepanjang pertandingan, sehingga Rodriguez tetap berada di bangku cadangan hingga peluit akhir.

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Kedua opsi itu sama sekali berbeda dari segi karakter potensi; sementara Lisandro Martinez mewakili opsi yang memiliki pengalaman dan kemampuan memberikan tambahan secara langsung, Juan Rodriguez menggambarkan proyek bek yang menjanjikan dengan masa depan yang besar.

Saat ini, harga bek Uruguay itu masih relatif masuk akal di bursa transfer, di mana perkiraan menunjukkan bahwa Cagliari tidak akan menyetujui kepergiannya dengan harga kurang dari 15 juta euro.

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Cagliari sendiri telah membayar klub Penarol sekitar 4,5 juta euro untuk merekrut pemain itu, dan itu terjadi sedikit lebih dari satu tahun lalu.