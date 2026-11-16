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Timnas Belanda menelan kekalahan terbesar abad ini pada Senin malam. Bertandang ke Jerman, mereka kalah 5-0 setelah babak kedua yang buruk. Seusai laga, Xavi Hernández mengambil langkah dengan menahan para pemainnya di ruang ganti jauh lebih lama dari biasanya.

Hal itu menghasilkan tayangan menarik dalam ulasan pascalaga NOS, ketika Rafael van der Vaart dan Youri Mulder harus terus berbicara untuk mengisi waktu. Setelah lebih dari setengah jam belum ada tanda-tanda aktivitas di zona campuran, siaran beralih ke reporter Jeroen Stekelenburg.

"Belum, pintu ruang ganti masih tertutup," kata Stekelenburg dari Berlin. Hingga saat itu, hanya Denzel Dumfries yang sempat berbicara dengannya di tepi lapangan.

"Produser kami baru saja menyampaikan hal itu. Untuk sampai ke sini perlu berjalan cukup jauh karena stadionnya besar. Ruang ganti berjarak sekitar 100 meter dari sini, tetapi pintunya masih tertutup."

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Tampaknya pelatih timnas Xavi membutuhkan lebih banyak waktu untuk berbicara kepada timnya setelah kekalahan telak dari Jerman. Belanda memang telah lolos ke perempat-final UEFA Nations League, tetapi kekalahan itu tentu tetap terasa menyakitkan.

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"Beberapa pemain Jerman mulai berdatangan ke zona campuran untuk wawancara, tetapi tentu saja suasana hati mereka sama sekali berbeda dari para pemain Belanda," lanjut Stekelenburg. "Masih belum ada tanda-tanda para pemain Belanda akan keluar."

Saat itu, Stekelenburg berharap keadaan segera berubah. "Pasti nanti akan berubah. Mungkin ruang ganti sangat sunyi, atau justru sangat gaduh karena mereka saling marah. Namun, kami masih berdiri di ruang bawah stadion yang cukup suram dan dingin. Sejauh ini, nyaris belum ada pergerakan."

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Youri Mulder sama sekali tidak setuju dengan sikap timnas Belanda itu. "Ini benar-benar lemah, bukan? KNVB semestinya memastikan para pemain datang ke sini. Kalau mereka menang 7-0, mereka pasti muncul. Sekarang tidak. Tentu saja mereka perlu duduk sejenak, tetapi..."

Lebih dari 35 menit setelah peluit akhir, Xavi menjadi orang pertama yang tampil di depan kamera. Pelatih timnas asal Spanyol itu mengatakan sudah berbicara dengan para pemain dan terutama merasa bersalah kepada rakyat Belanda.