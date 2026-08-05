Winger Al Hilal asal Brasil, Malcom, telah memastikan sikap akhirnya terkait kepindahan ke klub Al Diriyah, yang baru saja promosi ke Liga Roshn Arab Saudi, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al Diriyah untuk mendatangkan Malcom dengan status pinjaman hingga akhir musim depan.

Menurut laporan tersebut, Al Hilal terbuka terhadap tawaran itu, mengingat keinginan mereka untuk melepas bintang asal Brasil tersebut, sementara sang pemain sendiri belum memberikan persetujuan akhirnya untuk merampungkan kepindahan.

Namun, surat kabar Arab Saudi "Okaz" menegaskan bahwa Malcom sudah menyetujui kepindahan ke klub yang baru promosi ke Liga Roshn Arab Saudi tersebut pada musim depan.

Saat ini Al Hilal tengah menyelesaikan urusan finansial dengan winger asal Brasil itu, guna memastikan kesepakatan secara resmi dalam beberapa jam ke depan.

Malcom merupakan salah satu bintang paling menonjol Al Hilal sepanjang tiga musim terakhir, sejak kepindahannya ke klub tersebut dari Zenit Rusia pada 2023, terutama di musim pertamanya ketika "Sang Raja" meraih gelar liga tanpa terkalahkan.

Sepanjang tiga tahun terakhir, winger asal Brasil itu turut mengantar timnya meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak satu kali, ditambah dua gelar Piala Pelayan Dua Kota Suci, serta dua gelar Piala Super Arab Saudi.