Otoritas Sepakbola Eropa mengambil langkah besar menuju penguatan teknologi video, melalui pembuatan platform Clear Line, yang berfungsi sebagai panduan yang memungkinkan siapa saja mengetahui bagaimana dan kapan wasit video pembantu (VAR) harus turun tangan.

Surat kabar AS menyebutkan bahwa platform Clear Line sudah mulai digunakan, dan platform ini merangkum situasi, permainan, prosedur, serta kriteria yang harus digunakan, untuk memahami mekanisme penggunaan teknologi video, yang memicu banyak kontroversi.

Roberto Rosetti, ketua komite wasit UEFA, mengatakan, "Pertanyaan yang diajukan semua orang adalah: kapan wasit video pembantu harus turun tangan? Inilah topik utamanya. Tidak ada yang tahu kapan harus melakukannya."

Ia melanjutkan, "Kami mengandalkan pengalaman kami yang telah berlangsung sekitar 8 tahun, berbagai kasus teknologi VAR, serta lebih dari 100 tayangan yang jelas, dan kami membuat Clear Line. Ini adalah sebuah dokumen di mana kami menjelaskan kapan dan bagaimana wasit video pembantu harus turun tangan, dan disusun agar semua orang dapat memiliki garis yang jelas. Hal ini tidak hanya diperuntukkan bagi para wasit, tetapi untuk sepakbola. Ini diperuntukkan bagi para pemain, pelatih, suporter, dan juga jurnalis."

Rosetti berpendapat bahwa perlu meletakkan dasar-dasar teknologi VAR pada sebuah sistem yang mampu mengatur segala sesuatu.

Sementara itu, Velasco Carballo, yang juga menjabat di Otoritas Sepakbola Eropa, menganalisis cara menggunakan alat revolusioner ini, dengan mengatakan, "Ini bukan halaman elektronik untuk para wasit, dan bukan halaman elektronik yang dirancang untuk organisasi wasit."

Ia melanjutkan, "Ini adalah halaman elektronik yang dibuat untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar kami kepada siapa saja. Ini adalah ruang yang kami harapkan menjadi rujukan setelah sebuah pertandingan Liga Champions, untuk membandingkan situasi dengan tayangan yang ada di perpustakaan."

Ia menekankan, "Ini adalah halaman elektronik yang diperuntukkan bagi klub, pemain, dan suporter. Dan dalam beberapa teks, dapat ditemukan ungkapan yang mungkin, barangkali, sangat awam, dan bukan istilah wasit, tetapi kami melakukannya dengan sengaja."

Mulai musim 2026-2027, Otoritas Sepakbola Eropa akan berpegang teguh pada panduan ini secara ketat, yang akan memungkinkan teknologi video menjadi lebih sedikit intervensi dan lebih akurat dalam intervensinya, yakni lebih berfokus pada kesalahan-kesalahan fatal dan jelas, bukan pada kesalahan-kesalahan kecil dan sepele.