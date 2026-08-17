Pemain asal Spanyol, Rodri, semakin dekat untuk menuntaskan kepindahannya ke Barcelona secara resmi, setelah klub Katalan itu memastikan kesepakatan dengan Manchester City terkait transfer tersebut pada Minggu kemarin, dalam salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas. Kini yang tersisa hanyalah menyelesaikan tes medis dan penandatanganan kontrak sebagai persiapan pengumuman resmi kepindahannya.

Menurut jurnalis Ashraf ben Ayad, yang dekat dengan Barcelona, tes medis Rodri akan dilakukan besok pagi di Barcelona, setelah sebelumnya sempat direncanakan dilakukan di kota Manchester, sebelum klub Katalan itu berhasil menyediakan pesawat untuk sang pemain hari ini, sehingga jadwal transfer diubah dan tahap terakhir dipindahkan ke Spanyol.

Perkembangan ini terjadi setelah Barcelona dan Manchester City mencapai kesepakatan awal terkait kepindahan gelandang asal Spanyol tersebut, menyusul negosiasi yang menyaksikan klub Katalan mengajukan 3 tawaran, sebelum klub Inggris itu menyetujui tawaran terakhir.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa nilai transfer mendekati 76 juta euro (60 juta nilai tetap, dan 16 juta tambahan), dengan kontrak yang berdurasi 4 musim.

Tes medis menjadi tahap terakhir sebelum transfer dituntaskan secara resmi, di mana Rodri diperkirakan akan menjalani pemeriksaan yang diperlukan setelah tiba di Barcelona, untuk kemudian menyelesaikan proses penandatanganan dan pengumuman kepindahannya ke tim Katalan tersebut.

Bergabungnya Rodri, peraih Ballon d'Or 2024, merupakan tambahan besar untuk lini tengah Barcelona, setelah 7 musim yang dihabiskannya bersama Manchester City, di mana ia meraih 4 gelar Liga Inggris dan Liga Champions, selain sejumlah trofi besar lainnya.