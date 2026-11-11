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Pemain Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Saudi, memulai langkah baru dalam karier praktisnya setelah memutuskan untuk terjun ke dunia drama melalui sebuah serial baru.

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Ronaldo mengunggah sebuah foto melalui akun resminya di "Instagram", bersama sutradara dan produser Inggris terkenal, Matthew Vaughn, dengan menuliskan komentar: "Kabar luar biasa, produksi serial televisi pertamaku 'Day 1s' baru saja dimulai, kabar selengkapnya akan segera menyusul".

Apa saja detail serial baru Ronaldo?

Menurut apa yang diungkap situs "Deadline", yang mengkhususkan diri dalam berita seni dan hiburan, sebelumnya, Ronaldo akan menggarap produksi serial "Day 1s" bersama Matthew Vaughn.

Karya ini tidak akan jauh dari dunia sepak bola, karena pada dasarnya mengangkat sosok seorang agen asal Inggris bernama Stanley Dalton, yang diperankan oleh Damian Lewis.

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Menurut sejumlah laporan, Ronaldo sendiri akan tampil dalam karya ini, bersama pemain asal Prancis Thierry Henry, mantan bintang Arsenal dan Barcelona, di samping rapper terkenal Dave yang kemungkinan akan muncul di episode pertama.

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Laporan-laporan tersebut menjelaskan bahwa pengambilan gambar sebenarnya telah dimulai di ibu kota Inggris, London, selama beberapa bulan terakhir, meskipun hingga saat ini belum ditetapkan tanggal pasti penayangan serial tersebut.

Langkah baru dalam karier Ronaldo

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Pengumuman resmi dari Ronaldo ini datang tak lama setelah ia mengumumkan pensiun dari sepak bola di level internasional, setelah 23 tahun yang ia habiskan bersama timnas Portugal, sejak penampilan pertamanya bersama tim itu pada tahun 2003.

Ronaldo mengakhiri perjalanan internasionalnya setelah menjalani 234 pertandingan, di mana ia mencetak 146 gol, dan meraih tiga gelar bersama timnas negaranya, yang paling menonjol adalah gelar Piala Eropa "Euro 2016", di samping dua gelar di UEFA Nations League.

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Ronaldo mengakhiri kariernya dengan kostum timnas negaranya setelah sebuah krisis yang menyita perhatian kalangan olahraga selama jeda internasional yang lalu, serta memicu berbagai pertanyaan mengenai hubungannya dengan pelatihnya, Jorge Jesus.

Ketegangan menyelimuti timnas Portugal, setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan tim di Denmark tanpa izin.

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Ronaldo sebenarnya telah menjalani hukuman larangan selama 30 hari, serta membayar denda sebesar 255 euro, setelah ia meninggalkan pemusatan latihan timnas.

Sang bintang Portugal sebelumnya telah menunjukkan kesiapannya untuk menerima sanksi apa pun yang timbul akibat tindakannya, dan hal itu memang benar-benar terjadi, tetapi krisis tersebut tidak berhenti pada sisi disipliner saja, karena hubungan antara dirinya dan Jesus tidak berhasil melewati perselisihan yang terjadi di antara keduanya.

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Ronaldo merasa dikhianati akibat pernyataan-pernyataan penjelasan yang disampaikan sang pelatih Portugal, menganggap pernyataan itu tidak menghormati kesepakatan jelas yang dicapai kedua pihak dalam pertemuan sebelumnya, yang mendorongnya untuk menjelaskan sikapnya dalam sebuah pesan bernada tajam.

Kondisi ketegangan antara kedua pihak terus berlanjut, di tengah keraguan mengenai kehadiran Ronaldo dalam daftar skuad Portugal berikutnya, yang bersiap menghadapi Denmark pada tanggal 14 November dan Wales pada tanggal 17 di bulan yang sama, dalam dua laga terakhir fase grup UEFA Nations League.

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Meskipun nama Ronaldo tercantum dalam daftar awal timnas sebagai persiapan untuk kedua laga tersebut, keputusan pensiun itu mengakhiri secara final seluruh spekulasi mengenai kembalinya, sehingga pemilik kostum nomor 7 itu absen dari timnas negaranya untuk sisa karier sepak bolanya.

Federasi Sepak Bola Portugal, yang diwakili oleh presidennya Pedro Proença, sebelumnya telah berusaha turun tangan untuk meredam krisis dan mengembalikan Ronaldo ke barisan timnas, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mengembalikan keadaan seperti semula.