Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kurang dari sebulan menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin, Jorge Mendes tengah berupaya menentukan tujuan konkret untuk mempercepat kepergian Alejandro Balde dari Barcelona, dengan persetujuan pemain itu sendiri.

Iklan

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa proses kepergian Balde mendapatkan momentum besar di Italia, setelah bek Barcelona itu menjadi salah satu nama paling menonjol yang beredar di bursa transfer musim dingin.

Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Juventus sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan Balde dengan status pinjaman, memanfaatkan kesiapan Barcelona untuk memudahkan kepergiannya pada Januari mendatang.

Surat kabar Italia itu menaksir nilai sang pemain tidak kurang dari 40 juta euro, yang akan menjadi acuan dalam negosiasi mengenai opsi pembelian di masa depan.

Di antara skema yang dapat memudahkan tercapainya kesepakatan adalah mencantumkan opsi pembelian senilai 40 juta euro, yang berubah menjadi wajib jika Juventus berhasil lolos ke Liga Champions Eropa musim mendatang.

Iklan Iklan

Dengan cara ini, klub Italia tersebut akan terhindar dari membayar sejumlah uang secara langsung, sementara Barcelona akan memperoleh peluang untuk memastikan pemasukan finansial yang besar di akhir musim.

Topik Terkait

Namun, Juventus bukanlah satu-satunya klub yang tertarik kepada sang pemain. Jaringan TuttoMercatoWeb menegaskan bahwa agen pemain Jorge Mendes telah mulai menggerakkan jaringan kontaknya untuk mencari destinasi yang tepat bagi kepergian Balde.

Pada musim panas lalu, Mendes menawarkan jasa Balde kepada Milan dan Roma, dua klub yang memiliki hubungan sangat baik dengannya dan masih memantau situasinya.

Iklan

TuttoMercatoWeb menunjukkan bahwa Mendes bisa memainkan peran yang menentukan dalam merampungkan kesepakatan ini. Bahkan, mereka menilai Milan dan Roma memiliki sedikit keunggulan berkat kontak-kontak mereka sebelumnya dengan agen pemain tersebut, sementara Juventus masih terkait dengan kemungkinan kepergian beberapa pemainnya.

Meski demikian, Roma mundur selangkah ke belakang setelah menganggap gaji sang pemain sebagai sesuatu yang sulit ditanggung, kecuali Balde setuju untuk memangkas gajinya, atau Barcelona bersedia menanggung sebagian dari pembayaran itu.

Iklan

Destinasi potensial bagi Balde tidak terbatas di Italia, sebab Monaco masih memantau situasi sang pemain, yang perannya menurun dalam rencana Hansi Flick dan kini membutuhkan untuk kembali bermain secara reguler.

Barcelona memandang kepergian Balde sebagai peluang untuk memperoleh sumber daya finansial, dan menggunakannya untuk memperkuat posisi-posisi lain dalam skuad tim.

Iklan

Penerapan skema pinjaman dengan opsi pembelian di masa depan dapat membuka jalan bagi rampungnya sebuah kesepakatan yang mulai menunjukkan bentuk yang jelas, pada saat tersisa hanya sekitar satu setengah bulan menuju dibukanya bursa transfer musim dingin.