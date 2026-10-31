Dalam langkah dini untuk menghindari eskalasi perselisihan di dalam tim nasional Mesir, federasi sepak bola mulai mengambil langkah untuk meredam krisis yang pecah antara Mohamed Salah, kapten Mesir, dan tim pelatih yang dipimpin oleh Hossam Hassan dan Ibrahim Hassan, selama pemusatan latihan terakhir, di tengah upaya mengembalikan ketenangan suasana dan memastikan kehadiran mantan bintang Liverpool tersebut dalam perhitungan tim nasional pada laga-laga mendatang.

Mohamed Salah, kapten tim nasional Mesir dan pemain Trabzonspor Turki, meninggalkan pemusatan latihan Mesir pada September 2026, usai pertandingan melawan Angola dalam rangkaian kualifikasi Piala Afrika 2027, dalam sebuah peristiwa yang memunculkan banyak pertanyaan terkait hubungannya dengan tim pelatih tim nasional.

Hal itu terjadi setelah Hossam Hassan memutuskan untuk menarik keluar Salah pada menit ke-60 pertandingan melawan Angola, yang berakhir dengan hasil imbang tanpa gol, sembari menjelaskan usai laga bahwa keputusannya murni karena alasan teknis, dan menegaskan bahwa kapten tim nasional tidak mengalami cedera apa pun.

Dalam rangka langkah-langkah yang bertujuan meredam situasi, jurnalis Mesir Ahmed Abdel Baset mengungkap adanya kunjungan yang dinanti dari Hani Abo Rida, presiden Federasi Sepak Bola Mesir, kepada Mohamed Salah di Turki dalam beberapa jam ke depan.

Abdel Baset mengatakan: "Hani Abo Rida, presiden federasi sepak bola, mengunjungi Mohamed Salah di Turki dalam beberapa jam ke depan untuk mencairkan perselisihan yang timbul dari pemusatan latihan lalu akibat tim pelatih tim nasional dan mendekatkan sudut pandang dengan si kembar demi bergabungnya Salah ke pemusatan latihan tim nasional berikutnya."

Langkah ini merupakan bagian dari upaya presiden federasi sepak bola untuk meredam krisis dan membuka lembaran baru antara kapten Mesir dan tim pelatih, melalui mendekatkan sudut pandang kedua belah pihak, sehingga membuka jalan bagi kembalinya Salah ke dalam daftar tim nasional pada pemusatan latihan berikutnya, serta menghindari berlanjutnya perselisihan selama fase krusial dari kualifikasi.

Tim nasional Mesir bersiap menjalani dua pertandingan melawan Malawi dalam rangka matchday ketiga dan keempat kualifikasi Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan dimulai pada 9 November mendatang di pusat pelatihan tim nasional.

Kedua tim dijadwalkan bertemu pada 13 November di Stadion Internasional Kairo, dalam rangka matchday ketiga, sebelum pertandingan antara keduanya kembali digelar pada tanggal 17 bulan yang sama di Stadion Internasional Bingu di Malawi, untuk matchday keempat.

Tim nasional Mesir berada di Grup Dua kualifikasi, bersama tim nasional Angola, Sudan Selatan, dan Malawi, dengan Mesir memuncaki klasemen dengan 4 poin, unggul selisih gol atas Angola, sementara Malawi menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, dan tim nasional Sudan Selatan berada di posisi terakhir tanpa poin.

Tim nasional Mesir memulai perjalanannya dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di Kairo, sebelum meraih kemenangan telak atas Sudan Selatan di kandang lawan dengan skor lima gol tanpa balas.