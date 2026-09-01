Langkah berani: Federasi Spanyol membuka berkas sensitif dengan para pemain timnas putri

Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol tengah bersiap mengambil langkah baru untuk mendukung para pemain tim nasional putri, melalui penandatanganan sebuah kesepakatan yang memungkinkan mereka membekukan sel telur dan mempermudah perencanaan menjadi ibu selama menjalani karier olahraga mereka, dalam sebuah langkah yang bertujuan mengatasi salah satu tantangan paling menonjol yang dihadapi para pemain profesional.

Kantor berita "Europa Press" menegaskan bahwa Federasi Spanyol tengah merampungkan sebuah kesepakatan dengan sebuah klinik yang mengkhususkan diri dalam bidang kesuburan, dengan tujuan menyediakan kemungkinan pembekuan sel telur bagi para pemain tim nasional, sehingga membantu mereka menyeimbangkan antara melanjutkan kompetisi olahraga dan merencanakan pembentukan keluarga pada waktu yang sesuai bagi mereka.

Langkah ini muncul setelah Alexia Putellas, bintang tim nasional Spanyol, mengangkat isu menjadi ibu dan kesuburan bersama para pejabat federasi, sebagaimana dilaporkan Pablo Linde di surat kabar "El País", seraya menyebutkan bahwa federasi menanggapi tuntutan tersebut dan mulai bekerja untuk menyediakan layanan ini bagi para pemain.

Putellas mengatakan dalam pernyataannya kepada "El País" bahwa langkah tersebut merupakan kemajuan penting, seraya menjelaskan bahwa para pemain sepak bola menghadapi tantangan berupa keharusan untuk terus berolahraga di level tertinggi, bersamaan dengan faktor usia dan jam biologis, yang membuat persoalan menjadi ibu lebih rumit bagi mereka.

Perkembangan ini terjadi sejalan dengan kesepakatan kerja sama yang ditandatangani Asosiasi Pemain Sepak Bola Spanyol dengan Rumah Sakit Internasional Ruber, yang berada di bawah naungan Grup Quirónsalud, untuk menyediakan layanan khusus di bidang kedokteran reproduksi bagi para anggota asosiasi dan keluarga mereka.

Kesepakatan tersebut mencakup layanan pemeliharaan kesuburan, inseminasi buatan, pembuahan di laboratorium, dan pemeriksaan genetik sebelum penanaman embrio, ditambah pemeriksaan non-bedah sebelum kelahiran, disertai penyediaan harga preferensial bagi para anggota asosiasi terkait pembekuan sel telur.

David Aganzo, ketua Asosiasi Pemain Sepak Bola Spanyol, menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bagian dari komitmen asosiasi untuk menyediakan layanan yang berkontribusi pada kesejahteraan para pemain sepak bola di dalam maupun di luar lapangan, serta memperluas cakupan perawatan untuk memenuhi kebutuhan para pemain dan keluarga mereka.

Langkah ini mencerminkan tren yang kian meningkat dalam olahraga profesional untuk melindungi jalur karier para pemain putri yang ingin menunda menjadi ibu, setelah perlindungan kesuburan menjadi bagian dari perbincangan mengenai masa depan sepak bola putri, dan pentingnya menyediakan lingkungan yang memungkinkan para pemain merencanakan kehidupan keluarga mereka tanpa harus mengorbankan karier olahraga mereka.

Informasi yang beredar menunjukkan bahwa Federasi Spanyol dengan demikian semakin dekat untuk menyusun sebuah model yang lebih menyeluruh dalam mendukung para pemain tim nasional putri, sehingga perawatan tidak terbatas pada aspek olahraga saja, tetapi meluas hingga kebutuhan kesehatan dan keluarga mereka, dalam sebuah langkah yang mungkin menjadi preseden penting dalam sepak bola Spanyol.