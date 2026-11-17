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Dalam langkah yang menjungkirbalikkan semua prediksi di bursa talenta muda Eropa, penyerang muda JJ Gabriel, yang baru berusia 16 tahun, bersiap bergabung dengan Real Madrid pekan ini dalam transfer yang bakal menjadi perbincangan semua orang, setelah ia mengganti agennya pada menit terakhir dan memastikan langkahnya menuju ibu kota Spanyol.

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Pemain muda itu memutuskan meninggalkan Manchester United, menurut harian Spanyol "Mundo Deportivo", meski klub Inggris tersebut telah berupaya keras mempertahankannya. Ia akhirnya memilih Real Madrid, mengungguli tim-tim raksasa seperti Bayern Munich dan Barcelona, yang selama ini memantau situasi sang pemain dengan saksama.

Jika tidak ada kejutan, JJ Gabriel akan bergabung dengan Real Madrid pekan ini. Laporan menyebutkan bahwa klub tersebut membayar sekitar 360 ribu euro kepada Manchester United, dalam transfer yang tampak kecil dari segi nilai, tetapi besar dari segi masa depan.

Sang pemain tidak akan langsung bergabung dengan tim utama, melainkan akan berlabuh di akademi muda. Ia diperkirakan bermain untuk Castilla, tetapi tidak dapat tampil bersama tim cadangan tersebut hingga Januari. Karena itu, semua tanda menunjukkan bahwa ia akan bermain untuk tim U-19 pada awalnya.

Sebelum meneken kontrak dengan Real Madrid, JJ Gabriel mengambil langkah krusial yang sepenuhnya mengubah arah transfer ini. Ia mengganti agensi yang mewakilinya, dan hal itu menjadi faktor penentu kepindahannya ke klub berjuluk Los Blancos tersebut.

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Sang pemain bergabung dengan "Epic Sports", salah satu agensi paling berpengaruh di dunia sepak bola, yang dikelola oleh agen ternama Ali Barat.

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Ali Barat memiliki hubungan yang sangat baik dengan Real Madrid, karena saat ini dua kliennya bermain untuk tim tersebut, yakni Dumfries dan Huijsen.

Menurut berbagai laporan, Ali Barat secara langsung menangani negosiasi dengan Valdebebas untuk mendatangkan JJ Gabriel, yang menurut pers Spanyol akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun bersama Real Madrid.

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Menurut harian Spanyol "Sport", Real Madrid adalah pihak yang paling dekat untuk merampungkan transfer ini. Klub tersebut telah menyetujui semua persyaratan yang diajukan sang pemain dan agen ternamanya, Ali Barat, serta siap menanggung seluruh biaya transfer yang ditaksir mencapai 10 juta euro.

Kesepakatan tersebut mencakup kontrak berdurasi tiga tahun, ditambah berbagai bonus untuk anggota keluarga sang pemain dan agennya, insentif yang terkait dengan performa, serta pemenuhan tuntutan olahraganya.

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Adapun di Barcelona, situasinya lebih rumit dan tidak jelas. Sementara direktur olahraga Deco sejak beberapa hari terakhir bersikeras menolak terlibat dalam negosiasi apa pun dan hanya mengakui bahwa Barat sempat mengangkat situasi sang pemain dalam tur Eropanya, orang-orang dekat Gabriel berulang kali menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Barcelona jika persyaratannya dipenuhi.

Harian tersebut mengutip situs "The Touchline" terkait angka-angka dalam potensi tawaran Barcelona. Gaji dalam kontrak untuk tiga musim akan mencapai sekitar 2 juta euro, sesuai regulasi untuk pemain berusia 16 tahun, sebuah jumlah yang tidak lazim untuk kelompok usia ini, ditambah tunjangan keluarga dan bonus performa.

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Namun pada akhirnya, Real Madrid tampaknya telah memenangi perburuan ini, dan Ali Barat memainkan peran terpenting dalam mengarahkan talenta Manchester United tersebut menuju Bernabeu, dalam transfer yang bisa menjadi awal lahirnya bintang besar di masa depan yang dinantikan semua orang di Madrid.