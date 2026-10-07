Langkah baru: Jamal Sellami mendekati laga melawan Al Ahli Saudi

Pelatih asal Maroko, Jamal Sellami, mantan direktur teknik timnas Yordania, semakin dekat untuk menjalani laga pertamanya di Liga Roshn Saudi melawan Al-Ahli.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fateh, lusa Jumat, di Stadion Midan Tamweel Al-Oula di Al-Ahsa, dalam pekan kedelapan kompetisi Liga Roshn Saudi.

Dan 48 jam sebelum pertandingan, surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi menegaskan bahwa klub Al-Fateh telah memberitahukan kepada staf teknisnya asal Saudi yang dipimpin pelatih Khaled Al-Atwi mengenai pemecatannya dari jabatan, akibat buruknya hasil tim selama periode lalu.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa klub Saudi itu telah bersepakat dengan Jamal Sellami untuk menukangi tim hingga akhir musim ini, beberapa bulan setelah kepergiannya dari kursi pelatih timnas Yordania, menyusul kegagalan melewati babak grup di turnamen Piala Dunia 2026.

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Manajemen Al-Fateh kini menanti persetujuan dari pengawasan keuangan Liga Roshn Saudi, guna mengumumkan penunjukan Jamal Sellami sebagai direktur teknik tim utama secara resmi sebelum laga melawan Al-Ahli.

Al-Fateh mengalami kesulitan besar selama musim ini di Liga Roshn Saudi, di mana mereka menempati peringkat kelima belas pada klasemen dengan koleksi 3 poin, yang diraih dari 3 hasil imbang dan 4 kekalahan, tanpa meraih satu kemenangan pun hingga saat ini.

Perlu diketahui bahwa Sellami memiliki perjalanan kepelatihan yang gemilang, dengan pencapaian terbesarnya adalah membawa timnas Yordania lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk pertama kali dalam sejarahnya.