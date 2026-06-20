Langkah baru dari Real Madrid untuk merekrut Bouadi

Pihak Real Madrid telah mengambil langkah baru dalam negosiasi transfer pemain asal Maroko, Ayoub Bouadi, gelandang Lille dan timnas Maroko.

Sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, berbagai laporan telah mengaitkan nama Bouadi dengan beberapa klub di Liga Primer Inggris, selain Real Madrid dan Paris Saint-Germain.

Kabar ketertarikan Real Madrid untuk merekrut bintang Aswad Al-Atlas ini semakin menguat setelah Bouadi tampil gemilang bersama timnas Maroko saat menghadapi Brasil pada pertandingan pertama babak penyisihan grup Piala Dunia.

Dan tertulis

📌 Kemarin ada perwakilan Real Madrid di Boston yang menyaksikan penampilan Ayyoub Bouaddi dalam laga Skotlandia vs Maroko. pic.twitter.com/pgfk3vZNZd

— Rubén Martín AS (@RubenMartinAS) 20 Juni 2026 " target="_self">Rubén Martín, jurnalis terkenal dari surat kabar "AS", di akunnya di platform "X": "Kemarin, ada orang-orang dari Real Madrid di Boston yang menyaksikan Ayyoub Bouaddi dalam pertandingan Skotlandia melawan Maroko."

Bouadi memimpin Maroko meraih 4 poin dalam dua putaran pertama Piala Dunia 2026, sehingga "Singa Atlas" semakin mendekati lolos ke babak berikutnya.

Berdasarkan jadwal pertandingan Piala Dunia 2026, jika timnas Maroko lolos sebagai juara grup, mereka akan menghadapi runner-up Grup 6—yang terdiri dari Belanda, Swedia, Jepang, dan Tunisia—pada babak 32 besar, tepatnya pada 29 Juni mendatang.

Sedangkan jika lolos sebagai runner-up, mereka akan berhadapan dengan pemuncak grup yang sama pada 30 Juni.

Dan jika timnas Maroko kalah dalam pertandingannya melawan Skotlandia dan lolos sebagai salah satu dari 8 tim terbaik di peringkat ketiga, maka ada dua kemungkinan di babak 32 besar.

Baik menghadapi pemuncak Grup Sembilan—yang terdiri dari Prancis, Norwegia, Irak, dan Senegal—pada 1 Juli mendatang, atau bertanding melawan Meksiko, yang telah memastikan posisi teratas di Grup Satu pada hari yang sama.