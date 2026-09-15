Meski ada rasa puas yang besar di dalam klub Barcelona atas kinerja yang ditunjukkan pelatih asal Jerman, Hansi Flick, manajemen klub Catalan itu tetap tidak lupa memikirkan masa depan, dan mengarahkan pandangan mereka ke sejumlah pelatih yang mungkin cocok untuk memimpin tim pada tahun-tahun mendatang.

Dalam konteks ini, nama salah satu mantan anak asuh klub mencuat kuat di dalam lingkungan Barcelona, setelah pemain asal Spanyol, Cesc Fabregas, menyita perhatian dengan penampilannya bersama klub Italia, Como, sehingga ia, menurut laporan, menjadi salah satu kandidat utama untuk menggantikan Flick di masa depan.

Flick menjalani periode yang stabil di dalam Barcelona, setelah pelatih Jerman itu berhasil meninggalkan jejak yang jelas pada tim sejak ia mengemban tanggung jawab, dan membawanya kembali meraih posisinya di antara raksasa sepak bola Eropa.

Manajemen Barcelona menegaskan kepuasan penuh mereka atas kinerja yang ditunjukkan Flick, yang mengambil alih kepemimpinan tim dengan tujuan mengembalikannya ke puncak sepak bola Spanyol dan Eropa, dan ia memang telah berhasil merebut dua gelar di La Liga Spanyol, serta mampu membangun tim yang memiliki modal yang diperlukan untuk bersaing dengan kuat di Liga Champions Eropa dan mengembalikan trofi benua itu ke lemari trofi klub Catalan tersebut.

Flick mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak dewan direksi Barcelona, yang masih menginginkan ia terus berada di puncak jajaran kepelatihan, terlebih karena kontraknya saat ini berlaku hingga tahun 2028, dengan adanya opsi yang memungkinkan perpanjangan selama satu musim tambahan.

Oleh karena itu, saat ini tidak ada pergerakan internal yang benar-benar nyata untuk mencari pengganti pelatih Jerman itu, dan tidak ada rencana langsung untuk menggantinya.

Barcelona memikirkan masa depan

Namun, tidak adanya keinginan saat ini untuk mengganti pelatih tidak berarti Barcelona menutup pintu untuk memikirkan masa depan. Manajemen klub Catalan itu terus memantau sejumlah pelatih yang gagasannya mungkin selaras dengan filosofi Barcelona, khususnya mereka yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan pemain dan menyajikan sepak bola yang sesuai dengan identitas klub.

Di antara nama-nama yang mulai mendapat perhatian jelas, muncul Cesc Fabregas, mantan pemain Barcelona dan pelatih saat ini untuk klub Italia, Como.

Sejak bergabung dengan proyek di Como sekitar tiga tahun lalu, Fabregas memainkan peran sentral dalam perkembangan mencolok klub Italia itu, setelah ia berkontribusi memimpinnya dalam perjalanan menanjak yang istimewa dari divisi kedua hingga mencapai partisipasi di Liga Champions Eropa.

Keberhasilan ini tidak berlalu begitu saja di mata klub-klub besar Eropa, yang mulai memantau dari dekat perkembangan kepelatihan mantan gelandang Spanyol tersebut.

Namun, hal yang menarik perhatian Barcelona kepada Fabregas tidak hanya terkait dengan hasil yang ia raih bersama Como, tetapi juga dengan cara ia mengelola timnya dan prinsip-prinsip yang menjadi pegangannya dalam bekerja.

Menurut surat kabar "Sport" Catalan, nama Fabregas kini mendapatkan kesepakatan luas di dalam dewan direksi Barcelona, yang memandangnya sebagai pelatih yang memiliki banyak kualitas yang sesuai dengan identitas klub.

Para pejabat Barcelona menghargai gaya bermain Fabregas dan caranya mempersiapkan pertandingan, selain kemampuannya mengembangkan pemain dan memberi mereka nilai teknis yang lebih besar.

Angka-angka mengungkap besarnya perkembangan yang dialami proyek Como selama masa keberadaan Fabregas, di mana laporan menunjukkan kenaikan nilai pasar total para pemain tim dari sekitar 31 juta euro menjadi sekitar 535 juta euro selama periode ia mengemban tanggung jawab.

Perkembangan ini membuat Fabregas mendapatkan penghargaan yang meningkat di dalam Barcelona, yang mulai memandangnya sebagai salah satu opsi paling menonjol yang mungkin untuk menggantikan Flick di masa depan, seandainya pelatih Jerman itu pada akhirnya memutuskan hengkang dari klub.

Pesan yang jelas dari Barcelona

Menurut laporan yang sama, Barcelona tidak sekadar memantau Fabregas dari kejauhan, tetapi sebenarnya telah mengambil langkah-langkah yang dapat memperbesar peluang kepulangannya ke klub di masa depan.

Menurut apa yang diberitakan surat kabar "Sport", salah satu tokoh terkemuka di Barcelona menyampaikan pesan yang jelas kepada Fabregas, yang intinya bahwa jika ia memutuskan mengakhiri pengalamannya bersama Como di masa depan, ia harus menghubungi klub Catalan itu sebelum mempertimbangkan tawaran lain apa pun yang mungkin ia terima.

Langkah ini mengungkap besarnya penghargaan yang didapatkan Fabregas di dalam Barcelona, meskipun tidak ada pergerakan saat ini untuk merekrutnya, mengingat Flick masih berada di puncak jajaran kepelatihan dan kepercayaan penuh manajemen pada kemampuannya.

Tampaknya Barcelona sudah benar-benar mulai membuka pintu bagi skenario yang mungkin mengembalikan Fabregas ke klub yang menjadi bagian besar dari perjalanan kariernya sebagai pemain, tetapi kali ini dari posisi yang sama sekali berbeda.

Fabregas mengenakan jersey Barcelona sebagai pemain, dan seandainya keinginan Catalan itu terwujud di masa depan, ia mungkin kembali ke "Camp Nou" sebagai pelatih tim utama.

Saat ini tidak ada rencana mendesak apa pun untuk melaksanakan skenario tersebut, tetapi nama Fabregas kini hadir kuat dalam perhitungan masa depan klub, setelah ia berhasil membuktikan diri pada level kepelatihan bersama Como.

Dengan demikian, Barcelona saat ini tidak sedang mencari pengganti Flick, tetapi tampaknya berkeinginan mempertahankan opsi Fabregas tetap terbuka, mengantisipasi hari ketika klub mungkin membutuhkan pelatih baru.

Pada saat Flick terus memimpin Barcelona dan mewujudkan target manajemen, klub memantau perkembangan Fabregas dari dekat, menunggu perubahan apa yang mungkin dibawa tahun-tahun mendatang, dan barangkali sebagai persiapan bagi kepulangan salah satu anak asuh klub ke Barcelona, tetapi kali ini dari kursi direktur teknis.