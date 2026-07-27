Klub Turki Galatasaray mengambil langkah tidak biasa setelah mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan perekrutan pemain Jerman Jamal Musiala, bintang Bayern Munich, pada bursa transfer musim panas ini.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa sejumlah media Turki, dipimpin oleh surat kabar "Hurriyet", mengembuskan laporan yang menegaskan bahwa Musiala ditawarkan kepada Galatasaray untuk bergabung ke skuad mereka dengan status pinjaman, dan bahwa negosiasi antara semua pihak telah mencapai tahap lanjut.

Namun, manajemen Galatasaray bergegas membantah kabar ini melalui pernyataan resmi yang dikirim kepada para jurnalis, sebuah langkah yang menimbulkan banyak keheranan, terlebih karena klub Turki itu biasanya tidak berkomentar tentang rumor bursa transfer.

Dalam pernyataannya, Galatasaray mengatakan: "Kabar yang menyebutkan bahwa klub kami telah mencapai kesepakatan dengan Jamal Musiala dan klub Bayern Munich tidaklah benar, dan ini untuk menjelaskannya kepada publik."

Laporan itu menyebutkan bahwa pernyataan tersebut juga menimbulkan keheranan di Jerman, di mana laporan yang membahas kepindahan Musiala ke Galatasaray tidak mendapat perhatian atau kredibilitas apa pun dari media Jerman.

Musiala tengah bersiap menjalani musim baru bersama Bayern Munich, di tengah penegasan bahwa tidak ada niat sedikit pun dari pemain maupun klub untuk mengakhiri hubungan di antara keduanya pada musim panas ini.

Bintang Jerman itu sebelumnya menjalani operasi setelah timnas negaranya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay lewat adu penalti, di mana para dokter mengangkat pelat logam dari kaki kirinya. Ia saat ini masih menjalani tahap pemulihan sebagai persiapan untuk kembali ke lapangan.

"Mundo Deportivo" menambahkan bahwa bergabungnya pemain Maroko Ismael Saibari ke Bayern Munich mungkin akan meningkatkan intensitas persaingan di dalam tim, tetapi hal itu sama sekali tidak menjadi indikasi akan dekatnya kepergian Musiala, yang masih menjadi salah satu pilar terpenting dalam proyek olahraga klub Bavaria itu.

Dengan demikian, Galatasaray mengakhiri rumor yang beredar, menegaskan bahwa apa yang dipublikasikan mengenai adanya kesepakatan dengan Musiala sama sekali tidak berhubungan dengan kebenaran, dalam salah satu pernyataan paling aneh selama bursa transfer musim panas, mengingat jarangnya klub berkomentar tentang kabar semacam ini.

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