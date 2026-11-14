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Jurnalis Spanyol Pol Tenorio memicu kontroversi mengenai cara Federasi Sepak Bola Spanyol memperlakukan Barcelona, setelah Lamine Yamal tetap berada di klub Catalan tersebut untuk menyelesaikan pemulihan dari cedera lututnya, serta ketidakhadirannya dalam perjalanan timnas ke Praha.

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Tenorio mengaitkan situasi ini dengan sifat hubungan antara presiden Barcelona, Joan Laporta, dan presiden federasi, Rafael Louzan, dengan menilai bahwa klub itu menikmati margin kebebasan yang luas dalam menangani kasus-kasus semacam ini.

Pernyataan Tenorio itu muncul saat ia tampil dalam program “La Tribu” di stasiun “Radio Marca”, di mana ia membahas sikap Barcelona terhadap federasi Spanyol, mengingat banyaknya pemain klub itu yang berada di dalam skuad timnas.

Ia mengatakan bahwa situasi ini memberi Barcelona sebuah keuntungan, seraya menegaskan bahwa hubungan antara Laporta dan Louzan “sangat baik”, sebelum merangkum penilaiannya atas sejauh mana kebebasan yang dinikmati klub itu dengan mengatakan: “Mereka melakukan apa pun yang mereka mau”.

Diskusi itu bermula dari kasus Lamine Yamal, yang mengakhiri pertandingan Barcelona melawan Atletico Madrid sambil menderita nyeri di lutut kanannya.

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Setelah pemain itu menjalani pemeriksaan medis, federasi sepak bola Spanyol mengumumkan ia tetap tinggal di Barcelona untuk melanjutkan pemulihan, alih-alih bepergian bersama rombongan timnas ke ibu kota Ceko, Praha, untuk menjalani laga melawan Republik Ceko.

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Timnas Spanyol telah mengalahkan Republik Ceko dengan dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang tidak diikuti oleh Yamal, selain Mikel Oyarzabal, penyerang Real Sociedad.

Seusai laga, pelatih kepala Luis de la Fuente berbicara tentang kedua pemain itu, menjelaskan bahwa keduanya akan bergabung dengan kelompok untuk persiapan menghadapi pertandingan berikutnya melawan Inggris, yang dijadwalkan berlangsung di stadion Metropolitano.

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Adapun untuk Oyarzabal, federasi Spanyol sebelumnya telah mengumumkan penundaan bergabungnya ke timnas akibat terkena flu, serta tidak bepergian bersama rombongan ke Praha.

Namun de la Fuente memberikan penjelasan yang berbeda setelah kemenangan atas Ceko, karena ia mengatakan bahwa pemain itu absen dari perjalanan karena merayakan kelahiran anaknya, seraya menegaskan bahwa ia akan bergabung dengan kelompok bersama Yamal untuk persiapan menghadapi Inggris.

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Dalam diskusi yang sama, Tenorio beralih membicarakan Real Madrid, dengan mencontohkan kasus pemain Prancis Kylian Mbappe, yang bergabung dengan timnas sambil menderita nyeri di urat lutut.

Ia mengatakan bahwa klub-klub menerapkan tekanan kepada para pemainnya untuk menghindari mengerahkan upaya maksimal bersama timnas mereka, seraya menambahkan bahwa para pemain kerap kali mematuhi tuntutan ini, sebagai isyarat terhadap pengaruh sikap klub pada keikutsertaan internasional para pemainnya.

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Sebaliknya, Mbappe tetap bersama timnas Prancis, setelah Zinedine memutuskan untuk mengistirahatkannya dalam laga melawan Italia akibat nyeri urat lutut, dengan harapannya bahwa pemain itu akan siap untuk pertandingan melawan Turki.