Lamine Yamal, bintang Barcelona, terus menorehkan sejarah dalam sepak bola dunia, setelah menjadi pemain pertama yang menutup 3 edisi beruntun penghargaan Ballon d'Or di dalam sepuluh besar sebelum berusia dua puluh tahun, dengan meraih peringkat kedelapan pada 2024, posisi runner-up pada 2025, dan peringkat ketiga pada edisi 2026.

Surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa Yamal, yang berusia 19 tahun, dengan cepat menempatkan dirinya di antara bintang-bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia, berkat bakat dan kepribadian kompetitifnya, sehingga dalam beberapa tahun saja ia meraih pencapaian kolektif dan individu yang membutuhkan karier penuh bagi banyak pemain untuk mencapainya, sementara Joan Laporta, presiden Barcelona, menyatakan keyakinannya pada kemampuan Yamal untuk memenangi Ballon d'Or di masa depan.

Dari peringkat kedelapan ke posisi runner-up

Yamal memulai kehadirannya yang mencolok dalam perlombaan Ballon d'Or pada 2024, ketika ia menempati peringkat kedelapan di usia 17 tahun, pada edisi yang dimenangi oleh pemain Spanyol, Rodri, mengungguli pemain Brasil, Vinicius Junior, dan pemain Inggris, Jude Bellingham.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 ALA

Hal itu terjadi setelah musim di mana Yamal menjalani 50 pertandingan resmi bersama Barcelona, mencetak 7 gol, serta memainkan peran menonjol dalam keberhasilan timnas Spanyol meraih gelar Piala Eropa 2024, yang ditutup timnas dengan kemenangan atas Inggris pada partai final.

Pada tahun yang sama, bintang muda itu meraih penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik.

Dan pada 2025, Yamal melesat ke peringkat kedua dalam klasemen Ballon d'Or, di belakang pemain Prancis, Ousmane Dembele, setelah ia menyuguhkan musim yang luar biasa di bawah arahan pelatih Jerman, Hansi Flick, yang selama musim itu ia jalani 55 pertandingan resmi, mencetak 18 gol dan memberikan 21 assist.

Yamal berkontribusi dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik, yang mencakup La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol, serta menjadi salah satu elemen paling menonjol dalam tim selama perjalanannya di Liga Champions Eropa, yang berakhir di babak semifinal menghadapi Inter Milan.

Ia mempertahankan penghargaan "Kopa" untuk kedua kalinya secara beruntun, menegaskan posisinya di antara talenta-talenta muda paling menonjol di dunia.

Peringkat ketiga memperkuat rekor historisnya

Dan pada edisi 2026, Yamal menempati peringkat ketiga di belakang pemain Inggris, Harry Kane, dan pemain Prancis, Kylian Mbappe, sehingga mencapai pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan berada di dalam sepuluh besar pada tiga edisi beruntun sebelum berusia dua puluh tahun, di samping naik ke podium penghargaan pada dua edisi terakhir.

Kemajuan ini datang setelah musim 2025-2026, yang selama musim itu ia mencetak 24 gol dan memberikan 18 assist di berbagai kompetisi, serta berkontribusi dalam keberhasilan Barcelona meraih La Liga dan Piala Super Spanyol, dengan tetap memainkan peran sentral di lini depan tim.

Di level internasional, Yamal menambahkan gelar Piala Dunia 2026 bersama timnas Spanyol ke dalam catatan pencapaiannya, setelah sebelumnya meraih gelar Piala Eropa 2024.

Ia juga meraih penghargaan talenta muda terbaik pada malam Ballon d'Or 2026, setelah memenangi penghargaan "Kopa" pada edisi 2024 dan 2025.

Dengan angka-angka dan pencapaian ini, Yamal terus mengukuhkan posisinya di antara bintang-bintang papan atas dunia, setelah memadukan gelar-gelar kolektif dan kehadiran yang berkelanjutan dalam perlombaan Ballon d'Or, meski ia belum melewati usia sembilan belas tahun.